Цветущий вид: Кудрявцева в юбке цвета фуксии и на каблуках встретилась с Гордон на фоне слухов о разводе

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она ведет передачи на канале НТВ. А также ее часто зовут вести концерты, фестивали и премии.
В 51 года Лера может похвастаться моложавым видом и стройностью. Она состоит в браке с хоккеистом Игорем Макаровым уже 9 лет. У пары растет дочка Мария.
Недавно Кудрявцева провела несколько недель в Болгарии. С ней была мама, а также наследница. А вот Макаров с женой в отпуск не поехал.
Появились слухи, что телеведущая намерена развестись с молодым мужем. Даже день рождения дочки она справила без него. А на днях Лера вернулась в Москву. Она встретилась с друзьями.
11 августа она отправилась гулять и повидалась с Катей Гордон. Блондинки давно дружат. Лера облачилась в юбку цвета фуксии и зеленые лодочки на шпильке.
Подруги направились в ресторан. Телеведущая подчеркнула свой загар. Она выглядела посвежевшей и отдохнувшей. Однако поклонников встревожили, что звезда провела время с адвокатом на фоне слухов о разводе.
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Лера Кудрявцева и Катя Гордон. Фото: соцсети звезды
«Бро мой любимый, Катя! Как же я скучала! С тобой и поржать, и о серьезном, и просто. Ты офигенная! Лю тя», – написала Кудрявцева.
Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Наряд выгодно подчеркнул фигуру и талию блондинки. Напомним, что у Леры есть сын Жан от первого брака, а также четырехлетний внук Лев.