Цветущий вид: Кудрявцева в юбке цвета фуксии и на каблуках встретилась с Гордон на фоне слухов о разводе

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она ведет передачи на канале НТВ. А также ее часто зовут вести концерты, фестивали и премии.

В 51 года Лера может похвастаться моложавым видом и стройностью. Она состоит в браке с хоккеистом Игорем Макаровым уже 9 лет. У пары растет дочка Мария.