Маша прижалась к маме: Кудрявцева в костюме цвета Tiffany предстала с мамой и подросшей дочкой на природе

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она с 18 лет стала жить в Москве и строить карьеру. Теперь передача «Секрет на миллион», которую ведет блондинка, пользуется большой популярностью. Также она часто становится ведущей концертов и премий. Однако свободное время звезда обычно посвящает семье.
Этим летом Кудрявцева предпочла провести отпуск в Болгарии. Она отправилась туда с дочкой Марией и своей мамой Александру Иванову. А вот муж Игорь Макаров с ней не поехал. Вскоре появились слухи о разладе в семье. Многие журналисты подозревают, что супруги готовятся к разводу. Даже день рождения наследницы она отпраздновала без мужа.
На днях Лера вернулась в Москву. Однако она решила поделиться кадрам, сделанным на отдыхе. Телеведущая решила показать, с чем провела лето. На этот раз позировала в костюме цвета Tiffany.
Примечательно, что дочка Маша в шортах и футболке прижалась к маме. Бабушка малышки была в платье оверсайз лазурного оттенка. Рядом с ними было больше 20 людей разного возраста.
«Цыгане шумную толпой», – подписала фото Кудрявцева.
Лера Кудрявцева с дочкой, мамой и друзьями. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Мария похожа на свою бабушки. Другие поразились тому, что в семье телеведущей женщины блондинки.
«Какие все красивые», «Скучно вам точно не было», «Классные такие», «Это роскошно», «Ой, у вас с мамой наряды в одной гамме», «Как мама быстро растет», «Вы просто чудесные», — стали писать пользователи Сети.