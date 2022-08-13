Маша прижалась к маме: Кудрявцева в костюме цвета Tiffany предстала с мамой и подросшей дочкой на природе

На днях Лера вернулась в Москву. Однако она решила поделиться кадрам, сделанным на отдыхе. Телеведущая решила показать, с чем провела лето. На этот раз позировала в костюме цвета Tiffany.

Примечательно, что дочка Маша в шортах и футболке прижалась к маме. Бабушка малышки была в платье оверсайз лазурного оттенка. Рядом с ними было больше 20 людей разного возраста.