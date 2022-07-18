Леди в белом: Бородина в трикотажном платье с разрезом и туфлях Valentino отправилась на вечеринку в Бодруме

Ксения Бородина уже давно работает на телевидении. Она не скрывает, что шоу «Дом-2» стало особенно значимым в ее жизни. Ксения стала богатой и знаменитой.
Она любит путешествовать и порой тратит большие суммы денег на наряды. Звезда привыкла носить вещи люксовых брендов. Только в отпуск она взяла с собой шесть чемоданов.
Вот уже несколько недель Ксения отдыхает в Турции с дочками: Марусей и Теоной. Она сняла виллу, чтобы ей было комфортно. Телеведущая днем отправляется на пляж с детьми. Она предпочитает носить шорты и топы в жару. А вот вечером Бородина наряжается для ужина или похода в бар.
На этот раз она облачилась в трикотажное платье молочного цвета с разрезом. Наряд подчеркнул ее загорелую кожу. Ксения дополнила лук поясом и небольшой сумкой в тон.
А вот изюминкой стали туфли Valentino. Бородина покрасовалась на камеру. Она сделала акцент на своей точеной фигуре. Звезда вскоре оказалась на вечеринке. Прямо на побережье играла музыка.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Добавим, что платья из трикотажа стали актуальны в прошлом году и теперь являются трендом. Вера Брежнева, Агата Муцениеце, Саша Савельева носят такие платья.
Поклонники осыпали Ксению комплиментами. «Вот это вы загорели», «Какая роскошная дама», «Выглядите изумительно», «Ну что за пупсик», «Ох, какой лучок», «Это платье особенно вам идет», — стали писать подписчики.