Леди в белом: Бородина в трикотажном платье с разрезом и туфлях Valentino отправилась на вечеринку в Бодруме

Ксения Бородина уже давно работает на телевидении. Она не скрывает, что шоу «Дом-2» стало особенно значимым в ее жизни. Ксения стала богатой и знаменитой.

Она любит путешествовать и порой тратит большие суммы денег на наряды. Звезда привыкла носить вещи люксовых брендов. Только в отпуск она взяла с собой шесть чемоданов.