Модница: Муцениеце в трикотажном платье-трубе и косухе повеселилась в караоке с Дакотой

Агата Муцениеце уже давно строит карьеру в кино. У нее появилась армия поклонников после съемок в сериале «Закрытая школа».
Тогда она вышла замуж за Павла Прилучного и подарила ему двоих детей: Тимофея и Мию. Но их брак дал трещину и после развода артистка переехала в городскую квартиру, оставив экс-мужу коттедж. При этом она стала более востребованной в кино.
Недавно Агата улетала в Киров, где провела несколько недель на съемках. Она порой облачалась в женственные наряды. А в это время Прилучный отвез детей и новую подругу на моря. Актер не перестает дразнить фанатов тем, что у него теплые отношения с Зепюр Брутян.
Пока Муцениеце не комментировала поступок бывшего мужа. Но 15 июня она вернулась в Москву и первый вечер провела в компании подруг.
Актриса отправилась на Stand Up-шоу, нарядившись в голубое трикотажное платье-трубу и косуху оверсайз. Ее лук дополнили грубые ботинки на шнуровке. Благодаря платью она подчеркнула свою стройность.
А потом Муцениеце оказалась в караоке-баре, где повеселилась с певицей Ритой Дакотой, Аглаей Тарасовой и Анной Цукановой-Котт. Они устроили застолье и пели любимые песни. Примечательно, что актриса в свое время снялась в клипе у Дакоты.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие осыпали ее комплиментами.
«Ну шикарно», «Какая крутая компания», «Вот это подружки», «Ох, вы крутая», «До чего красивая», «Как с вами весело», «Шикарный отдых после работы», «Ой, знакомые все лица», — прокомментировали кадры подписчики.
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