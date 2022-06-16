Модница: Муцениеце в трикотажном платье-трубе и косухе повеселилась в караоке с Дакотой

Бывшая жена Павла Прилучного вернулась в Москву и оторвалась с подругами.

Агата Муцениеце. Фото: Global Look Press

Агата Муцениеце уже давно строит карьеру в кино. У нее появилась армия поклонников после съемок в сериале «Закрытая школа».

Тогда она вышла замуж за Павла Прилучного и подарила ему двоих детей: Тимофея и Мию. Но их брак дал трещину и после развода артистка переехала в городскую квартиру, оставив экс-мужу коттедж. При этом она стала более востребованной в кино. 

Недавно Агата улетала в Киров, где провела несколько недель на съемках. Она порой облачалась в женственные наряды. А в это время Прилучный отвез детей и новую подругу на моря. Актер не перестает дразнить фанатов тем, что у него теплые отношения с Зепюр Брутян. 

Пока Муцениеце не комментировала поступок бывшего мужа. Но 15 июня она вернулась в Москву и первый вечер провела в компании подруг.

Актриса отправилась на Stand Up-шоу, нарядившись в голубое трикотажное платье-трубу и косуху оверсайз. Ее лук дополнили грубые ботинки на шнуровке. Благодаря платью она подчеркнула свою стройность. 

А потом Муцениеце оказалась в караоке-баре, где повеселилась с певицей Ритой Дакотой, Аглаей Тарасовой и Анной Цукановой-Котт. Они устроили застолье и пели любимые песни. Примечательно, что актриса в свое время снялась в клипе у Дакоты.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие осыпали ее комплиментами.

«Ну шикарно», «Какая крутая компания», «Вот это подружки», «Ох, вы крутая», «До чего красивая», «Как с вами весело», «Шикарный отдых после работы», «Ой, знакомые все лица», — прокомментировали кадры подписчики.

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