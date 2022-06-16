Модница: Муцениеце в трикотажном платье-трубе и косухе повеселилась в караоке с Дакотой

Недавно Агата улетала в Киров, где провела несколько недель на съемках. Она порой облачалась в женственные наряды. А в это время Прилучный отвез детей и новую подругу на моря. Актер не перестает дразнить фанатов тем, что у него теплые отношения с Зепюр Брутян.

Пока Муцениеце не комментировала поступок бывшего мужа. Но 15 июня она вернулась в Москву и первый вечер провела в компании подруг.

Актриса отправилась на Stand Up-шоу, нарядившись в голубое трикотажное платье-трубу и косуху оверсайз. Ее лук дополнили грубые ботинки на шнуровке. Благодаря платью она подчеркнула свою стройность.