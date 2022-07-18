Красота в деталях: Бородина дополнила пудровый костюм ультрамодной панамкой и сумкой Prada на отдыхе

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Примечательно, что она ведет шоу «Дом-2», которое сделало ее знаменитой. Ксения также смогла разбогатеть и теперь живет на широкую ногу.

После развода с Курбаном Омаровым она стала больше выходить в свет, а также веселиться с подругами. Звезда даже купила несколько квартир.