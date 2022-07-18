Красота в деталях: Бородина дополнила пудровый костюм ультрамодной панамкой и сумкой Prada на отдыхе

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Примечательно, что она ведет шоу «Дом-2», которое сделало ее знаменитой. Ксения также смогла разбогатеть и теперь живет на широкую ногу.
После развода с Курбаном Омаровым она стала больше выходить в свет, а также веселиться с подругами. Звезда даже купила несколько квартир.
Недавно Бородина отправилась отдыхать в Турцию. Она не скрывает, что сняла виллу на целый месяц. Телеведущая проводит время в Бодруме с дочками и подругами. Днем она наряжает и идет на пляж, а вот вечером предпочитает оставлять наследниц с няней, а сама идет веселиться.
С собой Ксения взяла множество нарядов от романтичных юбок в горох, до топов и платьев. На этот раз она покрасовалась в пудровом костюме с шортами-бермудами. Свой образ телеведущая дополнила плетеной панамкой, которая в тренде в этом сезоне. А также сумкой-шоппером Prada.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
«Летом девушка нужна для того, чтобы кидать ей в сумку все то, что не помещается в карманы», — написала звезда.
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Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Ксения. Многие осыпали ее комплиментами. К слову, летние комплекты стали актуальны этим летом. Их носят Ольга Бузова, Агата Муцениеце и другие звезды.