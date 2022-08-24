Ксения Собчак в черном платье свободного кроя покуражилась в бассейне в Бодруме на фоне слухов о беременности

Ксения Собчак не скрывает, что строит карьеру с юного возраста и не собирается останавливаться.
Блондинка заработала целое состояние. Она теперь снимается свои передачи. Также Ксения завершает ремонт в новом доме и регулярно путешествует. Этим летом звезда успела отдохнуть с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном.
Сначала Ксения провела целый месяц в Бодруме. Потом она успела съездить во Францию и в Юрмалу. Блондинка то и дело делится кадрами, на которых щеголяет в пляжных образах. Она с удовольствием наблюдает за сыном, который любит с ней обсуждать все происходящее вокруг. Но даже на отдыхе Собчак не перестает хвастаться луками.
На этот раз Ксения выложила кадры, на которых позировала в дорогостоящем отеле. Она покрасовалась на фоне морского побережья в черном платье оверсайз. Телеведущая зашла в воду, намочив подол. Собчак грациозно позировала на камеру в наряде, который скрывает изъяны фигуры. Она ловила лучи солнца.
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Ксения Собчак. Фото: соцсети звезды
«Гулять по воде со мной? Самый красивый бассейн, который я видела», — заявила звезда.
Поклонники осыпали комплиментами Собчак. К слову, ее часто подозревают в беременности в последнее время.
«Очень красиво», «Ух, какое платье! И украшений никаких не надо», «Зашкаливающее по художественной красоте фото!», «Выглядите просто роскошно», «Прячете живот?» — стали писать подписчики.
Ксения Собчак. Фото: соцсети звезды