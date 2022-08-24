Ксения Собчак в черном платье свободного кроя покуражилась в бассейне в Бодруме на фоне слухов о беременности

На этот раз Ксения выложила кадры, на которых позировала в дорогостоящем отеле. Она покрасовалась на фоне морского побережья в черном платье оверсайз. Телеведущая зашла в воду, намочив подол. Собчак грациозно позировала на камеру в наряде, который скрывает изъяны фигуры. Она ловила лучи солнца.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».