Собчак в леопардовом халате не скрыла раздавшуюся фигуру на пляже в Турции

Ксения Собчак является известной телеведущей. Она не скрывает, что с юных лет стала частью шоу-бизнеса. Блондинка раньше вела развлекательные передачи, но теперь она предпочитает снимать свои передачи и брать интервью у именитых персон. При этом Ксения не пропускает громких мероприятий и любит выбирать броские образы.
Этим летом Собчак много путешествует с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном. Они были в Турции, а потом совершили поездку во Францию. И очередным пунктом в поездке стала Юрмала. И хоть отпуск блондинки подошел к концу, она продолжает делиться кадрами с курортов. На днях она показала, как сын и падчерица Анна заметили на пляже кошку и едва ее не забрали домой.
На этот раз телеведущая выложила видео, на котором красовалась на пляже в леопардовом халате с поясом. Лук дополнила вязаная сумка Prada и кепка. Ксения прошлась по пляжу. Примечательно, что наряд не скрыл ее преобразившуюся фигуру. Она и сама призналась, что много ела, поэтому намерена начать детокс, чтобы спасти фигуру.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Как же мне тут хорошо! Пляж, море, песок, с завтрашнего дня жесткий детокс и спа-программа», – заявила звезда.
Поклонники в свою очередь даже заподозрили ее в беременности. «Прелестная женщина», «Шикарный наряд», «А она снова беременная?», «Животик видно», «Кто-то поправился», «В положении?», «Одна я вижу эти формы», — стали писать подписчики.