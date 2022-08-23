Собчак в леопардовом халате не скрыла раздавшуюся фигуру на пляже в Турции

На этот раз телеведущая выложила видео, на котором красовалась на пляже в леопардовом халате с поясом. Лук дополнила вязаная сумка Prada и кепка. Ксения прошлась по пляжу. Примечательно, что наряд не скрыл ее преобразившуюся фигуру. Она и сама призналась, что много ела, поэтому намерена начать детокс, чтобы спасти фигуру.

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