Кристина Асмус решилась на откровения о браке с Гариком Харламовым

Кристина Асмус уже много лет снимается в кино. Слава к ней пришла, когда актриса сыграла Варю в сериале «Интерны».
Однако потом она резко сменила амплуа и стала сниматься в откровенных пастельных сценах, как в фильме «Текст». На фоне подъема в карьере артистка развелась с Гариком Харламовым.
И хоть Асмус растит дочку Анастасию, в соцсетях она чаще всего делится достаточно пикантными кадрами. Поклонники не раз критиковали ее за внешний вид. А некоторые уверены, что именно такое поведение актрисы послужило причиной для развода.
По словам Кристины, как раз смелые роли куда больше раскрывают ее характер.
Она решилась на откровения о браке с Харламовым. Актриса посетовала, что тот типаж беззаботной блондинки, жены юмориста, вместе с кукольной внешностью ввел многих в заблуждение.
«Этот образ меня погубил», — подчеркнула Асмус в беседе для проекта «Смотрите сами» на платформе Premier.
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Более того, она назвала себя очень ранимой, а также отметила, что переживает много боли и травм. Артистка вспомнила, что в начале каарьеры получила десятки отказов на кастингах. И теперь в жизни у нее нет ничего общего с образом наивной и легкомысленной актрисы, который «тиражируется» в соцсетях.