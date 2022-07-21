Кристина Асмус решилась на откровения о браке с Гариком Харламовым

По словам Кристины, как раз смелые роли куда больше раскрывают ее характер.

Она решилась на откровения о браке с Харламовым. Актриса посетовала, что тот типаж беззаботной блондинки, жены юмориста, вместе с кукольной внешностью ввел многих в заблуждение.

«Этот образ меня погубил», — подчеркнула Асмус в беседе для проекта «Смотрите сами» на платформе Premier.

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Более того, она назвала себя очень ранимой, а также отметила, что переживает много боли и травм. Артистка вспомнила, что в начале каарьеры получила десятки отказов на кастингах. И теперь в жизни у нее нет ничего общего с образом наивной и легкомысленной актрисы, который «тиражируется» в соцсетях.