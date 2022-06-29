Кристина Асмус отдается Даниле Козловскому в трейлере нового сериала «Люся»

29 июня онлайн-кинотеатр Premier опубликовал трейлер нового сериала «Люся», о съемках которого ранее писала Teleprogramma.pro.

Главную роль в картине сыграл Данила Козловский. Его герой — неуверенный в себе изобретатель, который придумал новый алгоритм для умной колонки. Но даже семья программиста не может оценить его талант. На фоне потери связи с близкими мужчина все больше начинает разговаривать со своей «Люсей» (так он назвал колонку) и вдруг понимает, что она единственная, кто относится к нему по-человечески.

Теперь искусственный интеллект хочет сам улучшить жизнь своего создателя, и вот тут начнутся невероятные приключения — с дорогими особняками, драками и шикарными девушками. Создатели картины решили сразу подогреть зрительский интерес несколькими кадрами постельных сцен Данилы Козловского и Кристины Асмус.