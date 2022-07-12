Равшана Куркова в платье цвета шоколада на тонких тесемках предстала на красной дорожке

Равшана Куркова является известной актрисой. Она большую часть жизни работает в кино и может похвастаться яркими ролями в картинах «Балканский рубеж», «Любовь в большом городе – 2», «Мамы».

Долгое время актриса восхищает взоры поклонников. Она следит за внешностью и занимается спортом, чтобы быть в форме.