Равшана Куркова в платье цвета шоколада на тонких тесемках предстала на красной дорожке

Равшана Куркова является известной актрисой. Она большую часть жизни работает в кино и может похвастаться яркими ролями в картинах «Балканский рубеж», «Любовь в большом городе – 2», «Мамы».
Долгое время актриса восхищает взоры поклонников. Она следит за внешностью и занимается спортом, чтобы быть в форме.
В прошлом году Куркова сообщила, что стала мамой. Она растит малыша Гаспара. Примечательно, что актриса предпочитала не говорить о том, что с кем у нее роман. Однако она не скрыла, что ребенок родился от бизнесмена Сергея Амаряна. Примечательно, что Равшана теперь даже путешествует вместе с маленьким наследником.
Несколько дней актриса провела в Нижнем Новгороде. Там прошел фестиваль Михаила Пореченкова «Горький fest». На публике Куркова предстала в платье шоколадного цвета. Наряд с тонкими тесемками. Нюдовые босоножки дополнили лук. Она распустила волосы и сделала нежный макияж.
Равшана Куркова. Фото: соцсети звезды
Также на фестивале актриса отметилась в более нежном платье в горох. Она восхитила публику своей утонченностью. Многие осыпали ее комплиментами.
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Поклонники осыпали комплиментами Куркову. «Как всегда, нежна и красива», «Ну очень красивая девушка», «Наш лебедь», «Современная принцесса», «Как вам идет этот цвет», «Просто нет слов, какая же роскошная», «Такая стройная», — прокомментировали кадры подписчики.