Равшана Куркова в небесно-голубом платье с цветочным принтом отметилась на фестивале с сыном

Актриса приехала на «Горький fest», который проходит в Нижнем Новгороде. Она провела время там с малышом Гаспаром.
Равшана Куркова

Равшана Куркова. Фото: Global Look Press

Равшана Куркова является одной из самых известных актрис. Она уже давно снимается в кино и может похвастаться яркими ролями в картинах «Балканский рубеж», «А у нас во дворе».

В 41 год артистка не перестает восхищать поклонников своей стройностью и моложавым видом. Она зачастую признается, что у нее просто хорошие гены. При этом звезда также занимается спортом.

Обычно Куркова редко рассказывает о своей жизни, но в прошлом году она призналась, что стала мамой. Теперь актриса растит сына Гаспара. Отцом малыша является бизнесмен Сергей Амарян.

Так как мальчику уже больше года, артистка часто берет его с собой в путешествия. На этот раз она приехала с ним в Нижний Новгород. 

Там проходит фестиваль «Горький fest», который организует Михаил Пореченков. Звезда засняла на прогулке сына, который улыбался ей в камеру.

Гаспар. Фото: соцсети звезды

Сама Равшана на фестивале сменила несколько образом. Одним из самых ярких стал ее лук в небесно-голубом цвете. Она щегольнула в платье из атласа с нежным цветочным принтом. От броского макияжа звезда отказалась. Она успела пообщаться с другими гостями, в том числе со Светланой Бондарчук. 

Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. К слову, никто не видел ее беременной. Многие удивляются тому, что она выглядит такой стройной. 

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«Красивая и смелая», «Вы и малыш такие красивые», «Божечки, какая вы красивая», «Невероятная какая-то прям», «Ты такая красивая и естественная», «Ох, нежная наша», «Малыш — ваше отражение», — стали писать пользователи Сети.

Равшана Куркова. Фото: соцсети звезды

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