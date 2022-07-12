Равшана Куркова в небесно-голубом платье с цветочным принтом отметилась на фестивале с сыном

Равшана Куркова является одной из самых известных актрис. Она уже давно снимается в кино и может похвастаться яркими ролями в картинах «Балканский рубеж», «А у нас во дворе».

В 41 год артистка не перестает восхищать поклонников своей стройностью и моложавым видом. Она зачастую признается, что у нее просто хорошие гены. При этом звезда также занимается спортом.