«Даже Клавочка ест»: Орбакайте в бриджах и джемпере отведала бретонские устрицы с дочкой прямо на побережье

Кристина Орбакайте является успешной певицей. Она также играет в театре и снимается в кино. Не так давно ей довелось отпраздновать свое 51-летие.
Она дала большой концерт в Москве. Тогда артистка смогла продемонстрировать много образов и показать свою пластичность. А теперь она отправилась в отпуск.
На этот раз Орбакайте приехала во Францию. Она была с дочкой Клавдией, у которой начались каникулы в школе. также к ним присоединился сын артистки от прошлых отношений Дени Байсаров.
Они посетили Париж, где успели повеселиться. Потом певица отправилась в отдаленные уголки страны, где увидела красоту природы, храмы и аббатство.
А теперь Кристина приехала в Канкаль. Там она отведала свежие устрицы прямо на побережье. Певица предстала в бриджах и алом джемпере. С не была подросшая дочка.
«А вот это выливается, да? Бретонкие устрицы прямо на берегу! Даже Клавочка ест», – сказала звезда.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что Орбакайте выглядит еще более мило без вечерних платьев и грима.
«Такая красивая», «Какие классные кадры», «А я бы вас не узнала в такой одежде, «Клава у вас молодец», «Какой шикарный перекус», «Ох, вы уже в других краях, так во Францию объедите», «Мило, что вы с дочкой вместе путешествуете», — стали писать подписчики.
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