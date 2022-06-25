«Даже Клавочка ест»: Орбакайте в бриджах и джемпере отведала бретонские устрицы с дочкой прямо на побережье

На этот раз Орбакайте приехала во Францию. Она была с дочкой Клавдией, у которой начались каникулы в школе. также к ним присоединился сын артистки от прошлых отношений Дени Байсаров.

Они посетили Париж, где успели повеселиться. Потом певица отправилась в отдаленные уголки страны, где увидела красоту природы, храмы и аббатство.

А теперь Кристина приехала в Канкаль. Там она отведала свежие устрицы прямо на побережье. Певица предстала в бриджах и алом джемпере. С не была подросшая дочка.