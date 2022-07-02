Красивые и счастливые: старший сын Орбакайте и его жена повеселились на пижамной вечеринке

Никита Пресняков является музыкантом, певцом и актером. Он пошел по стопам своей мамы Кристины Орбакайте и папы Владимира Преснякова. Примечательно, что молодой артист предпочитает не выпячивать свою жизнь на всеобщее обозрение.

Он живет в квартире в Москве, которую ему подарила Алла Пугачева на свадьбу. А летом Никита с женой Аленой Красновой часто отдыхает на бывшей даче своей бабушки.