Красивые и счастливые: старший сын Орбакайте и его жена повеселились на пижамной вечеринке

Никита Пресняков является музыкантом, певцом и актером. Он пошел по стопам своей мамы Кристины Орбакайте и папы Владимира Преснякова. Примечательно, что молодой артист предпочитает не выпячивать свою жизнь на всеобщее обозрение.
Он живет в квартире в Москве, которую ему подарила Алла Пугачева на свадьбу. А летом Никита с женой Аленой Красновой часто отдыхает на бывшей даче своей бабушки.
Если в начале лета супруги путешествовали по США, то теперь они находят, как себя развлечь, а в Москве. Накануне Пресняков отметился на пижамной вечеринке вместе с женой.
Примечательно, что они много дурачились и даже участвовали в драке подушками. Невестка Орбакайте облачилась в белый шелковый костюм в пижамном стиле, а Никита был в костюме цвета электрик.
Алена Краснова и Никита Пресняков. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие осыпали комплиментами влюбленных. К слову, Никита не часто появляется на публике с женой.
«Какие классные», «Обожаю вашу пару», «Вы как из другого мира», «Хорошенькие такие», «Ой, пупсики», «Алена, ты красотка», «Надо же, стильные и красивые», «Счастливые», «Видно, что вам и вдвоем хорошо», — прокомментировали кадры подписчики.
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