«Какая у меня красотка сидит!»: Галкин запечатлел Пугачеву без фильтров и шиньона в семейном автомобиле

А вот 21 июля супруги отправились в гости. Ни для кого не секрет, что в Юрмале живет Лайма Вайкуле. Она давно дружит с Примадонной. Галкин заснял возлюбленную, когда они ехали в большом семейном автомобиле, но детей с ними не было.

Пугачева предстала в черном наряде с прямыми прядями и челкой, а вот от шиньона она отказалась.