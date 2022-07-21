«Какая у меня красотка сидит!»: Галкин запечатлел Пугачеву без фильтров и шиньона в семейном автомобиле

Алла Пугачева давно стала легендарной певицей. Однако она вышла на пенсию и уже редко выступает на публике.
Артистка признавалась, что хочет восполнить то, чего у нее не было из-за постоянных гастролей. Она ведет домашнее хозяйство и занимается воспитанием двойняшек Лизы и Гарри. Рядом с ней находится молодой муж Максим Галкин.
Недавно пара отдыхала в Израиле. Пока Алла Борисовна веселилась с друзьями, ее муж давал концерты.
Теперь летние дни супруги проводят в любимой ими Юрмале. Они сняли виллу, где резвятся Лиза и Гарри. Вечерами артист отправляется на пляж вместе с наследниками или катается на велосипеде.
А вот 21 июля супруги отправились в гости. Ни для кого не секрет, что в Юрмале живет Лайма Вайкуле. Она давно дружит с Примадонной. Галкин заснял возлюбленную, когда они ехали в большом семейном автомобиле, но детей с ними не было.
Пугачева предстала в черном наряде с прямыми прядями и челкой, а вот от шиньона она отказалась.
«Едем в гости к Лайме! Какая у меня красотка сидит!» — сказал Максим.
«Только красиво сними, а то опять скажут, что я постарела», — попросила артистка.
«Подожди! Ну я как могу! Без фильтров — естественная красота», — пояснил юморист.
Поклонники не часто видят Пугачеву. Многие пришли в восторг от того, как она выглядит в 73 года. Звезду осыпали комплиментами.
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«Ох, какие вы классные», «Очаровательная», «Молодцы! Плевать на всех», «Аллуся просто в лучшей форме», «Как ей хорошо с прямыми волосами», «Дамы с дюн снова вместе будут», «Ой, какая идиллия», «Жена хвалит, самое главное», — стали писать подписчики.