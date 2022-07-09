Без макияжа и фильтров: Муцениеце в белых шортах-бермудах и укороченной куртке цвета лимона покрасовалась в лифте

Агата Муцениеце уже давно строит карьеру в киноиндустрии. Многие зрители ее любят за роли в картинах «Закрытая школа», «Тобол». Недавно она также снялась в новой части фильма «Честный развод».

Сама актриса два года назад пережила развод с Павлом Прилучным. Она осталась с двумя деньми, но это не помешало ей продолжить строить карьеру.