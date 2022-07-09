Без макияжа и фильтров: Муцениеце в белых шортах-бермудах и укороченной куртке цвета лимона покрасовалась в лифте

Агата Муцениеце уже давно строит карьеру в киноиндустрии. Многие зрители ее любят за роли в картинах «Закрытая школа», «Тобол». Недавно она также снялась в новой части фильма «Честный развод».
Сама актриса два года назад пережила развод с Павлом Прилучным. Она осталась с двумя деньми, но это не помешало ей продолжить строить карьеру.
В последнее время Агата много снимается. При этом она успевает уделять время дочке Мие и сыну Тимофею. Примечательно, что ее можно увидеть и на красных дорожках. Поклонники отметили, что актриса похорошела и даже одеваться стала женственнее. Недавно она щегольнула в платье.
А вот 9 июля Муцениеце покрасовалась в белых мини-шортах и укороченной куртке лимонного цвета. Она похвасталась стройными ногами. Лук дополнили ботинки на грубой подошве и сумка-шоппер. Звезда отказалась от макияжа.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Сама актриса была уверена, что ее подвергнут критике. Она даже написала, какие комментарии ждет от хейтеров.
«Эта опять ногу на перила положила! А люди будут потом руками трогать! Вечно она кривляется! Агата, ты ж мать!! Перекрась волосы обратно в блондинку!
Абсолютно бездарная актриса! Агата, наймите стилиста! Мда, уже не молода и не красива! Бегает, а толку нет! Ну и зачем это выкладывать? Ну-ка накидайте свои варианты комментов от хейтеров», — попросила Агата.
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Однако поклонники отметили, что очень ее любят и не дадут в обиду. «Агата, все норм. Ты прекрасная мама, в блондинку — нет, актриса потрясающая, стилист не нужен, молода и офигенно красива», — написала одна из подписчиц.