«Вот и докатилась»: Бузова в костюме мятного цвета с эффектом стройности отметилась в объятиях Батрутдинова

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Она покинула шоу «Дом-2», но продолжает работать на телевидении. Артистка ведет новые передачи и даже ездит в Африку на съемки шоу. Она каждый раз демонстрирует новые образы. Блондинка старается следить за трендами и пользуется услугами стилистов.
После отпуска в Турции и небольшого отдыха в Сочи Ольга вернулась в Москву. Она активно снимается в обновленном кулинарном шоу. На днях у нее в гостях был Даня Милохин. Примечательно, что пока артистка не вернулась в форму, хоть и занимается спортом. Изъяны фигуры она скрывает с помощью нарядов.
На этот раз Ольга щегольнула в костюме в пижамном стиле из шелка. Наряд мятного цвета со струящимися брюками и рубашкой на запах скрыл ее изъяны фигуры. Такой фасон обладает эффектом стройности. Черные туфли на каблуке дополнили расслабленный аутфит. В какой-то момент Бузова прислонилась к стене и стала крутиться, словно перекатывается.
«Такой образ леди. Но брючные костюмы – вообще моя любовь. Незаменимый комплект на любой случай в жизни. Так можно и в театр, и в ресторан, на свидание, но сейчас я иду на съемки своего шоу «Звездная кухня», которое уже выходит. Так, мне кажется, я еще в кадр не шла. Так еще не катилась. Во и докатилась!» – сказала звезда.
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А в студии Ольгу ждал Тимур Батрутдинов. Он заключил ее в крепкие объятия.Телеведущая не скрывала своей радости. Отметим, что они много лет дружат. Им не раз приписывали роман. Однако пока Бузова находится в поиске жениха, а резидент Comedy Club до сих пор остается холостяком и ловеласом. Но поклонники верят, что все может измениться.