«Вот и докатилась»: Бузова в костюме мятного цвета с эффектом стройности отметилась в объятиях Батрутдинова

На этот раз Ольга щегольнула в костюме в пижамном стиле из шелка. Наряд мятного цвета со струящимися брюками и рубашкой на запах скрыл ее изъяны фигуры. Такой фасон обладает эффектом стройности. Черные туфли на каблуке дополнили расслабленный аутфит. В какой-то момент Бузова прислонилась к стене и стала крутиться, словно перекатывается.

«Такой образ леди. Но брючные костюмы – вообще моя любовь. Незаменимый комплект на любой случай в жизни. Так можно и в театр, и в ресторан, на свидание, но сейчас я иду на съемки своего шоу «Звездная кухня», которое уже выходит. Так, мне кажется, я еще в кадр не шла. Так еще не катилась. Во и докатилась!» – сказала звезда.

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