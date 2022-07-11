«Из-за шарфа»: Собчак встала на защиту «Би-2»

Накануне петербургский «Зенит» разгромил московский «Спартак» со счетом 4:0, выиграв Суперкубок России. После матча на сцене появилась группа «Би-2», которую освистали фанаты.
Ксения Собчак решила встать на защиту музыкантов, выдвинув свою версию произошедшего.
«Ну, вот посмотрите видео. Похоже, что вчера «Би-2» свистели все-таки именно зенитовские фанаты и именно из-за шарфа», - написала Собчак в своем телеграм-канале.
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Напомним, ранее стало известно, что за 15-минутное выступление «Би-2» получили гонорар в размере 50 тысяч евро (чуть более 3 млн рублей). Правда, треть они сразу перечислили на благотворительность.