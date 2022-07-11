«Из-за шарфа»: Собчак встала на защиту «Би-2»

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее стало известно, что за 15-минутное выступление «Би-2» получили гонорар в размере 50 тысяч евро (чуть более 3 млн рублей). Правда, треть они сразу перечислили на благотворительность.

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