«За эти деньги я бы прокукарекал-пролаял все отведенное время»: Кушанашвили озвучил огромный гонорар освистанных «Би-2»

Известный музыкальный журналист Отар Кушанашвили отреагировал на скандал с группой «БИ-2», которую накануне освистали футбольные фанаты.
Кушанашвили выразил уверенность, что музыкантов сие обстоятельство не очень расстроило, поскольку все их моральные страдания легко покрываются суммой гонорара за выступление.
Отар Кушанашвили перечислил, на что готов он, при условии, что и ему заплатят такие деньги.
«БИ-2», да продлит Аллах их высокобюджетную деятельность, получают за выход 100 000 евро. Как вы думаете, переживают ли из-за освистывания сии менестрели? За 100 000 евро я б даже шарф с надписью «Дмитрий Медведев – мой идол» нацепил бы, сделал 520 сальто-мортале, выучил бы песню на суахили или прокукарекал-промяукал-пролаял все отведенное мне время», - высказался в телеграм-канале Отар Кушанашвили.
Правда, сам солист группы Лева Бортник заверил, что за это выступление на стадионе коллектив не получил ни рубля. Вокалисты жили в обычной гостинице, а домой возвращались на лоукостере.
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Напомним, выступление группы «Би-2» пытались сорвать на Суперкубке России по футболу, который прошел в минувшую субботу в Санкт-Петербурге. Болельщики «Зенита» в штыки приняли солиста коллектива в шарфе «Спартака» и свистели все время, пока он пел.
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