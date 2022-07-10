«За эти деньги я бы прокукарекал-пролаял все отведенное время»: Кушанашвили озвучил огромный гонорар освистанных «Би-2»

Известный музыкальный журналист Отар Кушанашвили отреагировал на скандал с группой «БИ-2», которую накануне освистали футбольные фанаты.

Кушанашвили выразил уверенность, что музыкантов сие обстоятельство не очень расстроило, поскольку все их моральные страдания легко покрываются суммой гонорара за выступление.

Отар Кушанашвили перечислил, на что готов он, при условии, что и ему заплатят такие деньги.