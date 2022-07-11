«Все равно?»: Шахназарова вывели из себя слова Левы из «Би-2»

Днем ранее группа «Би-2» выступила на матче Суперкубка России по футболу. После игры, в которой победу одержал петербургский «Зенит», музыканты появились на поле и были освистаны публикой.
Уходя со сцены, Лева ответил журналисту «Известий», что ему было «все равно». Таке поведение певца вывело из себя публициста Михаила Шахназарова.
«Скажи он такое в Австралии, Штатах или Израиле, и конец карьере. Там бы отреагировали так: «Все равно? Нам с сегодняшнего дня все равно, что есть ты и твоя недомузыка», - написал Шахназаров в своем телеграм-канале.
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Напомним, ранее стало известно, что за 15-минутное выступление «Би-2» получили 50 тысяч евро, а это чуть более трех миллионов рублей. Правда, миллион рублей они тут же передали на благотворительность.