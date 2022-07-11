«Все равно?»: Шахназарова вывели из себя слова Левы из «Би-2»

Днем ранее группа «Би-2» выступила на матче Суперкубка России по футболу. После игры, в которой победу одержал петербургский «Зенит», музыканты появились на поле и были освистаны публикой.

Уходя со сцены, Лева ответил журналисту «Известий», что ему было «все равно». Таке поведение певца вывело из себя публициста Михаила Шахназарова.