«Глазам не верю! Неужели!»: Алла Пугачева вернулась в Москву без Максима Галкина

Алла Пугачева является известной певицей. За годы карьеры она стала легендарной исполнительницей. Уже 20 лет рядом с ней находится Максим Галкин.
Несмотря на большую разницу в возрасте, они стали одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе. Артистка в этом году уехала с семьей в Израиль, что для многих стало неожиданностью. А летом она отдыхала в Юрмале.
Примечательно, что Галкин ездил на гастроли, а вот Примадонна часто гуляла с детьми: Лизой и Гарри. Пока многие коллеги осуждали ее за отъезд, она только смеялась. Певица обещала приехать домой к осени, чтобы отвести двойняшек в школу. Еще недавно Максим снимал, как малыши читают, поют и говорят на английском, бегая по вилле в Юрмале. А 27 августа Алла Борисовна уже была в Москве.
Дизайнер Игорь Гуляева, которого также считают стилистом артистки, выложил в соцсети видео, на котором встречает звезду. Пугачева в джинсах и черной тунике с принтом приехала к нему на своей дорогой машине. Она заметно посвежела и загорела. Алла Борисовна с улыбкой стала отвечать на слова друга.
«Глазам не верю! Неужели! В самом деле!» – воскликнул Гуляев.
«Я уже давно, просто не могла никак собраться», – пояснила певица.
«А ты считаешь, что меня нет?» – спросила она.
«Нет, я ничего не считаю», – смущенно ответил дизайнер.
«Аллуся, как же тебя не хватало», – заверил он.
Поклонники восхитились тем, как артистка выглядит в 73 года. Многие осыпали ее комплиментами. К слову, вернулась она в Россию без Галкина. Он продолжает свои гастроли и накануне выступил в Ирландии. «Супер! Обожаю», «Просто богиня», «Какая она классная», «Снова помолодела», «Вот, вернулась! А сколько все трепались», — стали писать подписчики.