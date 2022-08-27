«Глазам не верю! Неужели!»: Алла Пугачева вернулась в Москву без Максима Галкина

Алла Пугачева является известной певицей. За годы карьеры она стала легендарной исполнительницей. Уже 20 лет рядом с ней находится Максим Галкин.

Несмотря на большую разницу в возрасте, они стали одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе. Артистка в этом году уехала с семьей в Израиль, что для многих стало неожиданностью. А летом она отдыхала в Юрмале.