А Аллу с собой не взял: Галкин показал апартаменты в Лондоне с видом на легендарную арену

В этом году пара привлекла к себе внимание, когда уехала из России. Галкин и Пугачева провели всю весну в Израиле. Артистка не часто путешествует, но на этот раз устроила насыщенный отпуск. Летом они перебрались в Юрмалу.

Когда у Максима было свободное время, он играл с детьми и водил их на пляж. Но он также часто уезжал на гастроли. Недавно дочка тренировала его английский, так как знала, что у него будет концерт в Англии.