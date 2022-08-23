А Аллу с собой не взял: Галкин показал апартаменты в Лондоне с видом на легендарную арену

Максим Галкин является одним из самых известных юмористов в России. Он прославился не только благодаря своему творчеству.
Артист уже 20 лет счастлив в отношениях с Аллой Пугачевой. Он смог покорить сердце легендарной певицы, несмотря на большую разницу в возрасте. У супругов растут двойняшки — Лиза и Гарри.
В этом году пара привлекла к себе внимание, когда уехала из России. Галкин и Пугачева провели всю весну в Израиле. Артистка не часто путешествует, но на этот раз устроила насыщенный отпуск. Летом они перебрались в Юрмалу.
Когда у Максима было свободное время, он играл с детьми и водил их на пляж. Но он также часто уезжал на гастроли. Недавно дочка тренировала его английский, так как знала, что у него будет концерт в Англии.
На этот раз Галкин уехал в Лондон. Он решил похвастаться апартаментами с видом на стадион The O2. Примечательно, что артист арендовал достаточно просторное жилье, хотя поехал в другую страну один.
«Я уже в Лондоне! Как раз с замечательным залом, в котором завтра состоится мой сольный концерт. Сейчас я вам покажу легендарный зал The O2 в Лондоне. Вот он — красавец. В зале «Индиго» завтра всех жду, лондонцы», — сказал юморист.
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Поклонники отметили, что Максим часто путешествует. Сама Пугачева ранее хвалила мужа за то, что зарабатывает деньги для семьи. Накануне она была замечена с Лаймой Вайкуле на прогулке в Риге. Артистка отметилась на премьере фильма Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского». Она выбрала наряд с капюшоном и поясом, подчеркнув стройность.