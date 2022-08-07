«Это ее личное дело»: Ягудин набросился на журналиста, заступаясь за Тутберидзе

На днях в СМИ разлетелась новость о том, что Этери Тутберидзе улетела в США. Причем, это якобы ее уже третья поездка за океан в межсезонье.

Информацию опровергла Татьяна Тарасова, побывав на тренировке Тутберидзе. Теперь же за нее заступился Алексей Ягудин.