«Это ее личное дело»: Ягудин набросился на журналиста, заступаясь за Тутберидзе

Спортсмена вывели из себя новости о Заслуженном тренере.
Алексей Ягудин

Алексей Ягудин. Фото: соцсети

На днях в СМИ разлетелась новость о том, что Этери Тутберидзе улетела в США. Причем, это якобы ее уже третья поездка за океан в межсезонье.

Информацию опровергла Татьяна Тарасова, побывав на тренировке Тутберидзе. Теперь же за нее заступился Алексей Ягудин.

«Во-первых, это ее личное дело, и она свободный человек. Во-вторых, я понятия не имею летала она куда-то или нет. И мне все равно», - написал Ягудин в своем аккаунте в соцсети.

Этери Тутберидзе. Фото: Global Look Press

Кроме того, олимпийский чемпион обратился к журналисту канала «МАТЧ ТВ» Владу Жукову, которого знает лично.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

«Откуда тебе известен график тренировок «Хрустального»? У тебя есть график выходных, рабочих дней, расписание? Ты знаешь, как вообще устроены тренировки по фигурному катанию? Ты в курсе, чем именно занимается Этери Георгиевна? Как она выстраивает рабочий процесс? Чем занимается Дудаков? Глейхенгауз? У тебя есть «инсайды»?» - заявил спортсмен.

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