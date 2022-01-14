Снежная Королева и ее царство: как Этери Тутберидзе ваяет чемпионок на льду и за что ее критикуют

Заслуженный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прославилась на весь мир после того, как сразу в двух Олимпиадах подряд, 2014 и 2018 года, на пьедестал поднялись ее воспитанницы.

Сейчас наставница чемпионов подвергается критике за жестокие методы воспитания, а также за так называемый конвейер из девочек-чемпионок, которые берут золото и якобы сдуваются вскоре, не показывая больше никаких результатов.

Как бы то ни было, Тутберидзе, которую успели прозвать Снежной королевой, в настоящее время готовится покорить Пекин сразу с несколькими своими воспитанницами. Эксперты предрекают фигурному катанию на Олимпиаде-2022 российский финал.

Этери Тутберидзе: детство, родители, фигурное катание

Этери Гогиевна (Георигиевна) Тутберидзе родилась в Москве 24 февраля 1974 года в многодетной грузинской семье, по национальности грузинка, но на родном языке не говорит. Отец работал литейщиком завода им. Лихачева, мама — инженером. Этери стала пятым ребенком в семье, после трех сестер и брата, и названа в честь мамы.

В 4,5 года начала заниматься фигурным катанием на стадионе юных пионеров. Первым тренером стала Евгения Зеликова, затем — Эдуард Плинер. Однако в подростковом возрасте получила травму – трещину в позвонке — и после реабилитации уже сменила одиночное катание на парное.

Поначалу, как рассказывала Владимиру Познеру в интервью Этери Георгиевна, предложение пойти в танцы ее «оскорбило и унизило», но все-таки она постаралась отнестись к танцам как к возможности продолжать заниматься любимым делом.

«Мне пришлось полюбить то, чем я занимаюсь, но все равно я смотрела на одиночниц и завидовала им. Хотя понимала, какого роста я стала», — вспомнит в программе «Познер» в 2019 году тренер. Рост Этери Тутберидзе — 176 см, хотя она всегда хотела быть маленькой.

Этери Тутберидзе: фигурное катание

Танцами на льду Тутберидзе занималась в ЦСКА в одной группе с Ильей Авербухом и Мариной Анисиной, Оксаной Грищук. Партнерами Этери были Вячеслав Чичекин и Сергей Ромашкин. Фигуристы смогли занять несколько призовых мест на Кубке СССР.

Но в итоге из-за недостатка финансов Этери Тутберидзе оставила большой спорт и ушла в балет на льду. Российская труппа как раз отправлялась на гастроли в Америку, и будущая наставница чемпионов собрала чемодан и влилась в коллектив.

Этери Тутберидзе было всего 18 лет, когда она полетела в США, чтобы выступать в ледовом шоу Ice Capades. Но из-за бюрократических проволочек с документами отдельных участников балета контракт труппы в США был разорван, и Тутберидзе оказалась в чужой стране без денег и работы. Она смогла поселиться в приюте для бездомных YMCA. И даже пережила теракт: взрыв прогремел в заминированном авто рядом с этим зданием в апреле 1995 года.

В Америке Этери Тутберидзе выступала четыре года. И пришла к решению заниматься тренерством. Первые шаги в наставничестве на льду Тутберидзе сделала в Сан-Антонио со своим партнером по катанию Николаем Аптером. Но, истосковавшись по Родине, приняла решение вернуться в Москву.

По возвращении в Россию Этери Тутберидзе работает тренером сначала в Зеленограде, а затем переходит на столичный каток «Серебряный». В 1999 году заочно окончила Российскую государственную академию физической культуры.

Этери Тутберидзе: тренерство, воспитанники

С 2003 года Этери Тутберидзе является членом Федерации фигурного катания на коньках города Москвы. Несколько лет она тренировала в ДЮСШ № 8 (Москва) и ДЮСШ № 10 (Зеленоград). С 2008 года работала в СДЮСШОР № 37 (Москва), которая в 2013 году преобразована в отделение «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта. С 2013 года по настоящее время Тутберидзе является старшим тренером отделения «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта.

Имя Этери Тутберидзе, как профессионала-тренера фигурного катания, прогремело на весь мир после триумфа ее воспитанницы в 2014 году на Олимпиаде в Сочи. Тогда 15-летняя Юлия Липницкая легко смогла выиграть в короткой и произвольной программе командных стартов и стала самой молодой олимпийской чемпионкой-одиночницей в истории фигурного катания.

До олимпийского пьедестала Юлия Липницкая под началом Этери Тутберидзе успела подняться на высшую ступень постамента на чемпионате Европы по фигурному катанию в составе сборной России.

Вместе с ней тогда блеснул талантом и другой подопечный выдающегося тренера, фигурист Сергей Воронов, который взял серебро. В следующем году Липницкая сменила тренера, она уехала в Сочи к Алексею Урманову.

Следующей звездочкой Тутберидзе стала Евгения Медведева, которую Этери Георгиевна взращивала с 2007 года. Она дважды подряд стала чемпионкой мира и Европы — в 2016 и 2017 годах, и на Олимпиаду в Пхенчхан в 2018 году полетела в статусе фаворитки.

Но в Пхенчхане Евгения Медведева стала лишь второй, золото досталось еще одной ученице Тутберидзе — Алине Загитовой. Вскоре после Олимпиады Медведева приняла решение сменить тренера и ушла к Брайану Орсеру, уехав в Канаду.

Тогда об этом поступке фигуристки высказывались многие, ведь Медведева даже не осмелилась лично сказать тренеру о своем решении и даже не отвечала на звонки Тутберидзе. Но в 2020 году Евгения вернулась в группу Этери Тутберидзе, которая ее приняла обратно.

Алина Загитова после Олимпиады блеснула на чемпионате мира в 2019 году, став таким образом первой российской фигуристкой, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании. В том же году другая подопечная Тутберидзе, Элизабет Турсынбаева, поднялась на вторую ступень пьедестала чемпионата мира.

В 2020 году чемпионат Европы выиграла воспитанница Тутберидзе Алена Косторная. А в 2021 году на чемпионате мира состоялось невероятное: впервые в истории весь пьедестал заняли россиянки. Из них чемпионкой стала Анна Щербакова, ученица Этери Георгиевны, а бронзовой призеркой — ее экс-воспитанница Александра Трусова.

В 2021 году зажглась звезда еще одной подопечной Этери Тутберидзе, 15-летней фигуристки Камилы Валиевой. Одиночница выиграла ряд стартом серии Гран-при, а затем стала чемпионкой России и в 2022 году будет представлять страну на Олимпиаде в Пекине. Вместе с ней на пьедестале оказались другие воспитанницы Этери Тутберидзе: 17-летняя Александра Трусова (серебряная медаль) и 17-летняя Анна Щербакова (бронза).

В настоящее время в группе Тутберидзе тренируются десятки фигуристов. Причем тренер отдает предпочтение девочкам. В команде числятся:

Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Морис Квителашвили (Грузия), Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Софья Акатьева, Аделия Петросян, Даниил Самсонов, Егор Рухин, Любовь Рубцова, Дарья Садкова, Николай Колесников, Алиса Двоеглазова, Арсений Федотов, Всеволод Князев, Ника Егадзе (Грузия), Маргарита Базылюк, Полина Шешелева, Эмили Честертон.

В сезоне-2020/21 от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко ушли сразу две фигуристки — Алена Косторная и Александра Трусова. Скандал раздулся масштабный, учитывая, что спортсменки за сезон не показали ярких результатов. И в 2021/22 сезоне они приняли решение вернуться к заслуженному тренеру.

Этери Тутберизде: постановки

Помимо технической части, Этери Тутберидзе нередко занимается постановкой номеров фигуристов. Она поставила десятки программ, среди которых для Евгении Медведевой:

«К Элизе» Людвиг ван Бетховен, короткая программа 2009–2010 гг; Memory из мюзикла «Кошки», произвольная программа 2009–2010 гг; «Чарли Чаплин» (из фильма «Новые времена»), короткая программа 2010–2011 гг; народные песни «Цыганочка» и «Эх раз, еще раз», произвольная программа 2010–2011 г; Rich Man’s Frug Сай Коулмэн, короткая программа 2011–2012 гг; James Bond Theme Монти Норман и Джон Барри, короткая программа 2012–2013 гг; «Граммофон» Евгений Дога, произвольная программа 2012–2013 гг; Tango Tschak by Hugues Le Bars, произвольная программа 2014–2015 гг; «Кукушка» в исполнении Полины Гагариной (из фильма «Битва за Севастополь»), показательный номер 2017–2018 гг.

Для Алины Загитовой — «Дон Кихот» Лидвиг Минкус, произвольная программа 2016–2018 гг.

Для Алены Косторной — Adios Nonino Астор Пьяцолла, короткая программа 2017–2018 гг.

Для Камилы Валиевой — «Девочка на шаре», короткая программа 2018–2020 гг.

И множество других программ. С сезона-2018/19 постановки своих спортсменов Тутберидзе осуществляет вместе с Даниилом Глейхенгаузом.

Этери Тутберидзе: награды, звания

После Олимпиады-2014 Тутберидзе была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких результатов на Олимпиаде в Пхенчхане получила орден Почета, носит звание «Тренер года» в номинации «Гордость России» (2017) по версии Минспорта России, а также стала обладателем премии Федерации спортивных журналистов России «Серебряная лань» (2017).

Помимо перечисленного, Тутберидзе — мастер спорта СССР, тренер высшей категории, Заслуженный тренер России (2014), а в 2020 году была признана лучшим тренером по итогам премии Международного союза конькобежцев (2020).

Этери Тутберизде: тренерский подход

Вместе с Этери Тутберидзе взращивают чемпионов на льду хореограф-постановщик Даниил Глейхенгауз и тренер Сергей Дудаков. Тутберидзе считает, что начинать заниматься фигурным катанием нужно не позднее 5 лет, но не ранее чем 3,5 года. И часто ее подход называют очень жестким.

Сама Тутберидзе опирается на три принципа в работе: требовательность, присутствие родителей и участие в воспитании спортивного характера их детей, никакой жалости.

Это сложнокоординационный вид спорта, и нагрузка в нем колоссальная, поэтому успехов достигают, как правило, миниатюрные спортсмены, убеждена тренер. И часто в адрес Тутберидзе летят обвинения в том, что она сдерживает физиологию фигуристов, чтобы те не росли столь активно, как другие ровесники.

«Я читаю про себя, что мы там что-то сдерживаем. Ну как мы сдерживаем? Я иногда шучу: дайте мне это средство, может, я им воспользуюсь, — парировала тренер во время интервью Познеру и объяснила: — Ничего такого нету, за исключением, наверное, что нагрузки постоянные сдерживают формирование тела, но то, что есть, оно все равно выйдет наружу».

«Мы, когда отпускаем в отпуск, никогда не знаем, что к нам придет, вернется, они растут в этот период. Когда нагрузки падают, организм свою энергию направляет в рост чего-то», — пояснила деятель. Она знает, о чем говорит, ведь сама через это прошла в одиночном катании: восстанавливаясь при травме, она успела вырасти на 22 см, и путь в одиночное ей оказался закрыт.

Как и сожалеет, что побоялась отдать дочку в одиночное катание, поскольку решила, что наследница будет столь же высокого роста, и отправила в танцы на льду. В итоге Диана Дэвис доросла лишь до 162 см.

В своей тренерской практике Тутберидзе предпочитает быть честна с подопечными. И старается со всей строгостью подходить к процессу взращивания спортсменов. За это ее часто критикуют: мол, наставница «загоняет» своих учеников в раннем возрасте настолько, что они в итоге рано заканчивают свою профессиональную карьеру.

«Лесть они услышат от других. А вот правду, какая она есть, они услышат только от меня. Строгость, конечно, у меня есть. Мне обидно, если спортсмен не может собраться. Приходится где-то раздраконить его. У него потом не будет медали и радости, если этого не сделать. Некоторые обижаются и уходят», — пояснила о своем тренерском подходе Тутберидзе в студии «Пусть говорят» в 2021 году.

За то, что звезды фигурного катания благодаря Тутберидзе молодеют – Олимпиады и чемпионаты выигрывают уже в 15 лет, — на Этери Георгиевну и ее команду давно обрушились с критикой как за океаном, так и в России.

В частности, еще в 2019 году Ирина Роднина высказывалась резко по отношению к присутствию на масштабных состязаниях девочек-подростков. Она тогда раскритиковала допуск к участию в чемпионате России «маленьких девочек».

«Мне интересно посмотреть на этих девочек в 17 лет. Будут ли они все еще делать четверные потом? Как показывает практика, сейчас недостаточно делать четверные, надо кататься интересно. А когда катается 14-летняя фигуристка, мне неинтересно», — говорила спортивный деятель и в прошлом олимпийская чемпионка.

Тутберидзе ответила, что прогресс женского фигурного катания в России наступил как раз после того, как «маленьких девочек» стали допускать до взрослых стартов. Да и подростки намного целеустремленнее, считает Тутберидзе.

«Подростка 14–15 летнего ничего не отвлекает, он голоден до результата. Как только они достигают этого результата, они начинают себя жалеть. И в 20 я бы уже не стала изучать какие-то новые элементы, поскольку тело не настолько гибкое. Любое изучение элементов — это некий травматизм, а в подростковом возрасте это все проще», — поясняла Познеру Тутберидзе.

Что касается приглашений или переманиваний спортсменов из других спортшкол и у других тренеров, то Этери Тутберидзе никогда так не поступала. Она придерживается тренерской этики и предпочитает работать со спортсменами с нуля.

Этери Тутберидзе: шоу, проекты

Этери Тутберидзе не любит публичности и редко появляется в медийном пространстве, кроме как в связке с достижениями своих фигуристов. Однако в 2019 году она сделала исключение и появилась на интервью у Владимира Познера.

В 2021 году Этери Георгиевна организовала шоу «Чемпионы на льду», где выступили многие выдающиеся воспитанники заслуженного тренера: Алина Загитова, Александра Трусова, Анна Щербакова, Элизабет Турсынбаева, а также другие яркие звезды льда, среди которых, например, Елизавета Туктамышева.

В конце года тренер приняла участие в программе «Пусть говорят», где сделала несколько громких заявлений относительно Евгения Плющенко, дав понять, что он ей не конкурент, а также развенчала заблуждения относительно своей жесткой педагогической деятельности.

Свой аккаунт в Instagram Этери Тутберидзе старается вести в спортивном ключе, из него не понятно, как складывается личная жизнь тренера и ее быт. Но очень много рабочих моментов: тренировки, соревнования, воспитанники и их победы.

Этери Тутберидзе: личная жизнь

О личной жизни Этери Тутберидзе известно крайне мало. Она воспитывает дочь Диану Дэвис, родившуюся в 2003 году в Лас-Вегасе от некоего гражданина США, за которого якобы вышла замуж в свое время. Но вернулась в Россию одна — супруг не захотел переехать с женой.

В 2016 году заговорили, что Тутберидзе родила дочь от конькобежца Сергея Буянова. Пикантность ситуации в том, что на момент романа, если он и имел место, мужчина был женат на фигуристке Елене Водорезовой, ставшей тренером и взрастившей чемпионку Аделину Сотникову. Но в недавнем интервью Тутберидзе подчеркнула: отца у ее дочери нет.

Дочь Тутберидзе хотела заниматься синхронным плаванием, но мама, воспитывавшая ее одна и целый день проводившая на катке, поспособствовала тому, чтобы девочка тоже стала фигуристкой. Сегодня Дэвис выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным, они — вице-чемпионы России. Кроме того, известно, что дочь Тутберидзе страдает тугоухостью, проявившейся на фоне приема антибиотиков.

Этери Тутберидзе сегодня

Сегодня Этери Тутберидзе считается одним из выдающихся тренеров не только в России, но и в мире. Ее воспитанники способны составить конкуренцию в самых разных стартах.

И одно из последних достижений подопечных Тутберидзе — это триумф Камилы Валиевой в короткой программе на чемпионате Европы. 15-летняя фигуристка на главных стартах континента чисто исполнила тройной аксель, тройной флип, тройной лутц-тулуп, за выступление набрав 90,45 балла и установив новый мировой рекорд.

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