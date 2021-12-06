Королева льда: как Татьяна Тарасова стала мамой многим чемпионам, но ни разу не познала радость материнства

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова за свою долгую карьеру воспитала десятки чемпионов всех рангов. Многие даже называют ее своей второй мамой. Но сама королева льда матерью так и не стала. Выдающийся спортивный деятель на днях призналась, что жалеет не только об этом. Есть еще один момент, который не дает Татьяне Анатольевне покоя.

Татьяна Тарасова: детство, родители

Татьяна Анатольевна Тарасова родилась в Москве 13 февраля 1947 года в семье прославленного советского тренера по хоккею Анатолия Тарасова и Нины Тарасовой.

Она стала второй дочерью, старшая сестра Татьяны Галина связала свою жизнь с педагогикой.

В пять лет Татьяна Тарасова встала на коньки. Ее первым наставником стал отец, который очень требовательно относился к ее стараниям на льду. Но стать звездой на арене она смогла в другом статусе – уже как тренер.

Татьяна Тарасова: карьера

Карьера Тарасовой-фигуристки была недолгой. В 14 лет будущая наставница чемпионов в паре с Александром Тихомировым на всесоюзных юношеских соревнованиях в Киеве в 1961 году заняли второе место.

Под началом тренера по фигурному катанию Елены Чайковской Татьяна Тарасова в паре с Георгием Проскуриным поехала на Всемирную Универсиаду в 1966 году, где они стали чемпионами. Но там же случилась трагедия, которая поставила крест на дальнейшей карьере фигуристки, – во время круга почета спортсменка споткнулась о ковровую дорожку и упала, вывихнув руку. Травма поставила крест на ее дальнейшей карьере.

В следующем году Татьяна Тарасова стала тренировать, ей было 19 лет. Она решила работать с опытными фигуристами, взяв под крыло нескольких спортсменов, — одиночников и танцевальные дуэты. И уже через три года ее подопечные Ирина Моисеева и Андрей Миненков триумфально выступили на чемпионате мира в 1975 году.

Будущая королева льда, как позже прозвали Тарасову, с 1967 года в качестве тренера участвовала во всех зимних олимпийских играх и чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию. Впоследствии она регулярно комментировала соревнования по фигурному катанию на «Первом канале» и телеканале «Матч ТВ».

Знаменитые воспитанники Татьяны Тарасовой

Двадцатилетняя Татьяна Тарасова приняла решение заниматься тренировкой фигуристой и постановкой программ для них. По ее руководством дуэт Ирины Родниной и Александра Зайцева, которые сами попросились к Татьяне Анатольевне, раскрыл свой потенциал в художественном направлении и смог победить на двух Олимпиадах подряд – в 1976 и 1980 годах.

В парные танцы Тарасова привела Наталью Бестемьянову. Заметив ее талант в одиночных программах, она пригласила ее под свое крыло. В паре с Андреем Букиным фигуристка шла к своему олимпийскому «золоту» очень уверенно: в 1982 году дуэт стал первым на чемпионате СССР, в следующем году – уже праздновал триумф на чемпионате Европы. В 1984 году на Олимпиаде в Сараево Наталья и Андрей стали вторыми, а в 1988 году — олимпийскими чемпионами.

В течение десяти лет Тарасова была наставницей пары Ирины Моисеевой и Андрея Миненкова. Под ее началом фигуристы стали чемпионами мира, двукратными чемпионами Европы, серебряными и бронзовыми призерами на двух Олимпиадах – в 1976 и 1980 годах.

Кроме того, она раскрыла артистический талант в фигуристе Алексее Ягудине. Он уехал под ее крыло в США в 1998 году, где триумфально сезон за сезоном становится чемпионом мира, затем чемпионом Европы, выигрывает в 1999 году все турниры серии Гран-при.

В 2000 году становится чемпионом Европы в короткой программе, выступая с гипсом, а затем триумфально побеждает на Чемпионате мира, на котором рискованно меняет произвольную программу накануне. и оказывается первым в истории России фигуристом-одиночником — трехкратным чемпионом мира, сумевшим завоевать этот титул три раза подряд. В 2002 году Ягудин выигрывает в Солт-Лейк-Сити свое «золото» Олимпиады.

В Америке Тарасова проработала 10 лет. Там она тренировала Илью Кулика, ставшего олимпийским чемпионом в 1998 году, помогла дуэту Оксаны Грищук и Евгения Платова в 1998 году взять «золото» на Олимпиаде в японском Ногано.

Среди воспитанников Тарасовой были иностранцы: одиночница Саша Коэн, взявшая «серебро» на Олимпиаде-2006, Джонни Вейр, Сидзука Аракава, Мао Асада, Эван Лайсачек, Барбара Фузар-Поли и другие.

«У меня вообще нет любимчиков, я всех люблю. В разные периоды времени любишь каждого ученика, с которым ты идешь наверх и с которым ты побеждаешь», — призналась в шоу «Секрет на миллион» Тарасова.

Успех своих подопечных Татьяна Тарасова объясняет так: «Тренировались до умопомрачения. Конечно, меня можно было посадить за такие нагрузки».

Татьяна Тарасова: другие проекты

В середине 1990 годов Татьяна Тарасова основала театр на льду «Все звезды», куда вошли выдающиеся фигуристы того времени. В течение 14 лет Тарасова, которая была и режиссером, и балетмейстером, и тренером, поставила множество ярких спектаклей – «Аленький цветочек», «Золушку», «Русские на Бродвее», знаменитые бродвейские спектакли «Вестсайдская история», «Фантом в опере», «Кабаре», «Кордебалет», «Кошки».

В 2005 году Тарасова назначена тренером-консультантом Федерации фигурного катания России. Без нее не проходит ни один из сезонов телешоу на льду. Она – бессменный председатель жури в проекте «Ледниковый период», судила артистов в шоу «Лед и пламень», «Звезды на льду», «Ледниковый период. Дети».

Кроме того, за авторством Татьяны Тарасовой в 2001 году в свет вышла книга «Красавица и чудовище».

Татьяна Тарасова: награды

За годы карьеры Татьяна Тарасова удостоена десятков различных спортивных наград. Она мастер спорта международного класса, в 1972 году стала Заслуженным тренером РСФСР, через три года ей присвоено звание Заслуженного тренера СССР. За высокие спортивные достижения на соревнованиях XII зимних Олимпийских игр тренер получила орден «Знак почета» в 1976 году.

В наградной коллекции Тарасовой – два Ордена Трудового Красного Знамени, Ордена III и IV степеней «За заслуги перед Отечеством», Орден Почета, Благодарность президента РФ за успешную подготовку спортсменов и высокие спортивные достижения на Играх XIX Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. 21 марта 2008 года, в дни проведения Чемпионата мира по фигурному катанию в Гетеборге, Татьяна Анатольевна была введена в Зал Славы мирового фигурного катания.

Татьяна Тарасова: личная жизнь

Практически вся жизнь Татьяны Анатольевны прошла на ледовой арене. Заслуженный тренер порой не находила времени на личное счастье, ее семьей стали фигуристы. Но, тем не менее, замужем она была трижды. Правда, детей так и не родила.

Первым мужем Татьяны Тарасовой стал сын знаменитого актера театра и кино, снявшийся во многих фильмах Сергея Бондарчука Евгения Самойлова, Алексей Самойлов. Познакомились они в театре «Современник», где служил Алексей Евгеньевич. Счастье было недолгим – всего два года просуществовал союз. Вину за развод Самойлов возложил на постоянную занятость Тарасовой – мол, разъезды, сборы, соревнования, тренировки не поспособствовали укреплению семьи, а развалили ее.

Со вторым мужем, спортсменом-легкоатлетом Василием Хоменковым, Татьяна Тарасова была знакома с 16 лет. Со слов его первой жены, теннисистки Марины Чувыриной, 23-летняя фигуристка увела ее супруга, когда та была беременна двойней. Более того, со слов Чувыриной в интервью сайту «Экспресс-газета», отношения между Тарасовой и Хоменковым случились еще до тренерской карьеры Татьяны Анатольевны, она даже забеременела от Василия, но прервала беременность во имя спорта.

Но брак Тарасовой и Хоменкова прервала смерть – через шесть лет после свадьбы Василий наложил на себя руки. Ему было 29 лет.

Третьим мужем Татьяны Тарасовой стал талантливый пианист Владимир Крайнев. Ей его нагадала гадалка. И буквально после общения с провидицей, в тот же день Тарасова повстречалась с музыкантом – в гостях у подруги. Они были вместе 33 года, поддерживали и радовались успехам друг друга. Он жил и работал в Ганновере, преподавал в Высшей школе музыки и театра до последнего дня своей жизни. Татьяна Анатольевна стала вдовой в 2011 году.

Татьяна Тарасова сейчас

Из-за проблем с позвоночником она легла на операцию в 2013 году. После реабилитации она смогла встать на ноги. И долгое время забыла про инвалидное кресло. Но болезнь вернулась, и с нею – коляска. В настоящее время Татьяна Тарасова ходить самостоятельно не может.

В интервью на шоу «Секрет на миллион» Тарасова призналась, что сожалеет о двух вещах в своей жизни.

«То, чего мне недостает — у меня нет катка, а стало быть у меня нет школы. Это самое главное, что было бы в моей жизни. Это моя боль», — посетовала заслуженный тренер. И призналась: «Конечно, мне бы хотелось школу, чтобы там были тренеры, чтобы я их учила, чтобы я продолжала свое направление, но этого не случилось».

Тарасова стала второй мамой десяткам чемпионов всех рангов, но счастья материнства так и не познала. И этот факт тоже стал для нее печальным.

«Да, мне было некогда, я была увлечена очень работой. Жалею ли я об этом? Да, я жалею», — высказалась Татьяна Анатольевна. И добавила: «Я бы хотела девочку. С девочкой повеселее».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!