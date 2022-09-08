«Ее потеря будет глубоко ощущаться всей страной»: новый король Великобритании взял имя Карл III и выпустил первое обращение

8 сентября стало днем, когда умерла королева Елизавета II. Она провела свои последние дни жизни в замке Балморал в Шотландии. После первых сообщений о ее состоянии, в замок стали приезжать родные. Попрощаться с ней поспешили сыновья и внуки. Примечательно, что в момент, когда о смерти Ее Величества объявили, над Букингемским дворцом появилось две радуги.
Новым королем, по праву наследования, стал старший сын Елизаветы II – принц Чарльз. В официальном сообщение дворца говорилось, что он проведет в замке Балморал ночь, а 9 сентября отправится в Лондон с женой Камиллой. Вскоре премьер Лиз Трасс объявила, что он взял новое имя, как новый монарх – Карл III.
«Смерть моей любимой мамы, Ее Величества королевы, это момент величайшей печали для меня и всех членов моей семьи.
Мы глубоко скорбим о кончине дорогой правительницы и горячо любимой матери. Я знаю, ее потеря будет глубоко ощущаться всей страной, Королевством и Содружеством, и бесчисленным количеством людей по всему миру.
В этот период скорби и перемен мою семью и меня будет утешать и поддерживать то, что мы знаем, в каком уважении и глубокой любви находилась королева», – гласит первое официальное заявление нового короля Великобритании.
Добавим, что королевская семья живет по протоколу. В Британии объявлен национальный траур, он продлится 10 дней - до похорон монарха. Процесс организации похорон королевы в Великобритании называют «Лондонский мост»
Фото: сайт Букингемского двореца