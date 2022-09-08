«Ее потеря будет глубоко ощущаться всей страной»: новый король Великобритании взял имя Карл III и выпустил первое обращение

«Смерть моей любимой мамы, Ее Величества королевы, это момент величайшей печали для меня и всех членов моей семьи.

Мы глубоко скорбим о кончине дорогой правительницы и горячо любимой матери. Я знаю, ее потеря будет глубоко ощущаться всей страной, Королевством и Содружеством, и бесчисленным количеством людей по всему миру.

В этот период скорби и перемен мою семью и меня будет утешать и поддерживать то, что мы знаем, в каком уважении и глубокой любви находилась королева», – гласит первое официальное заявление нового короля Великобритании.