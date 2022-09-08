Меган Маркл и принца Гарри на борту не оказалось: в Шотландию прибыл самолет с принцем Эндрю

Королева Елизавета II правила Великобританией 70 лет. В этом году страна отметила это событие. Однако самочувствие монаршей особы стало ухудшаться еще летом. Она предпочла покинуть Букингемский дворец. А 8 сентября стало известно, что здоровье королевы вызвало особенное беспокойство у врачей.
Вскоре стало понятно, что ситуация серьезная. В Букингемском дворце отменили смену караула, а журналисты начали готовиться к важному объявлению.
В Балморал приехали родные королевы, включая сына принц Чарльза. Вскоре появились сведения, что состояние Елизаветы II ухудшилось. У дворца стали собираться журналисты в черной одежде.
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Ближе к вечеру в Шотландии приземлился самолет с членами королевской семьи. Борт покинули: принц Эндрю, герцог Кембриджский, а также граф и графиня Уэссекская Софи.
Ранее журналисты сообщали, что этим самолетом летят и скандальные родственники Ее Величества — внук принц Гарри с женой Меган Маркл. Но их на борту не было. Примечательно, что совсем недавно они оказались в Европе, хотя живут в США.