Меган Маркл и принца Гарри на борту не оказалось: в Шотландию прибыл самолет с принцем Эндрю

Ближе к вечеру в Шотландии приземлился самолет с членами королевской семьи. Борт покинули: принц Эндрю, герцог Кембриджский, а также граф и графиня Уэссекская Софи.

Ранее журналисты сообщали, что этим самолетом летят и скандальные родственники Ее Величества — внук принц Гарри с женой Меган Маркл. Но их на борту не было. Примечательно, что совсем недавно они оказались в Европе, хотя живут в США.