Королева стиля Елизавета II: 5 «модных причуд» Ее Величества

Шляпки

Практически никогда Ее Величество не появлялась на публике с непокрытой головой. По некоторым данным, за свою жизнь она «выгуляла» больше пяти тысяч разнообразных шляп!

Интересно, что это был не просто ее каприз, а необходимость. Дело в том, что шляпа для королевской особы – своеобразный заменитель короны.

А еще шляпа – опознавательный знак: любой, кто оказался в толпе подданных, потом сможет сказать: «Я видел королеву», даже если ему удалось лицезреть всего лишь кусочек ее шляпки.

