Королева стиля Елизавета II: 5 «модных причуд» Ее Величества

Шляпки
Практически никогда Ее Величество не появлялась на публике с непокрытой головой. По некоторым данным, за свою жизнь она «выгуляла» больше пяти тысяч разнообразных шляп!
Интересно, что это был не просто ее каприз, а необходимость. Дело в том, что шляпа для королевской особы – своеобразный заменитель короны.
А еще шляпа – опознавательный знак: любой, кто оказался в толпе подданных, потом сможет сказать: «Я видел королеву», даже если ему удалось лицезреть всего лишь кусочек ее шляпки.
Елизавета II. Фото: Global Look Press
Для особых случаев головным убором Елизавете служила драгоценная тиара: это – вечерний аксессуар, для различных торжеств. А как же корона? Конечно, ее она тоже носила, но лишь на самых важных официальных мероприятиях.
Покрывал порой голову королевы и платок – но и платки она предпочитала элегантные и стильные, многие из них были винтажными, из Италии, расписанными лучшими художниками, в крупный цветок. Другие платки королевы были изготовлены фирмой Hermes, на них были изображены лошади, которых Елизавета любила, как и собак, всю жизнь.
Перчатки
Елизавета II. Фото: Global Look Press
Так же, как без шляпы, не появлялась королева на людях и без перчаток. Днем это были скромные короткие перчатки белого или черного цвета, а на вечерних мероприятиях ее руки были спрятаны под длинными, до локтя, нарядными перчатками. Их изготавливала для нее Корнелия Джеймс – королевская «перчаточница». Она объясняла:
«Королева носит перчатки, потому что они всегда были частью ее стиля. Мы всегда представляет королеву машущей рукой в белой перчатке. Номер один в этом случае — стиль. Номер два — практичность. Они необходимы, потому что, если вы королева, вы пожимаете много рук, и они защищают и ее руки».
После Корнелии обязанность делать перчатки для королевы приняла ее дочь – Женевьева Джеймс. Кстати, относительно перчаток имеется строгое правило этикета: их необходимо снимать во время приема пищи. Даже если нужно съесть, чисто символически, крошечное печенье или канапе.
И вот тогда окружающие получали возможность рассмотреть маникюр Елизаветы. А он был поразительно скромным и изящным: больше 30 лет королева пользовалась одним-единственным оттенком лака для ногтей под названием «Балетные туфельки». Полупрозрачный, светло-розовый лак всегда выглядел уместно и стильно, подходил под любые наряды и делал руки королевы безупречно ухоженными.
Сумки
Елизавета II. Фото: Global Look Press
Королева Елизавета II обожала сумки фирмы Launer, но и от других моделей не отказывалась. Впрочем, сумки для нее были не просто хранилищем разных мелочей. Нет, все намного интереснее: сумка королевы выполняла функцию закодированного послания, адресованного персоналу.
Например, желая сообщить, что званый ужин пора заканчивать, Елизавета могла положить сумочку на стол. Были и другие сигналы, которые помогали понимать королеву без слов. Если ее утомляла аудиенция, сумочка оказывалась на полу: значит, гостя пора провожать. Если же сумка лежала на стуле, королеве угодно было продолжать беседу.
Украшения
Елизавета II. Фото: Global Look Press
Очень много значили для королевы и драгоценности, которыми она украшала себя и которыми тоже сигнализировала определенные послания. Например, в ее шкатулке имелись специальные броши, которые она надевала, если хотела продемонстрировать свое уважение какому-то лицу, группе лиц или целому региону страны.
Другие украшения – вроде нитки жемчуга – были просто дороги ей как память: некоторые из них принадлежали еще ее матери и бабушке. Особое место занимало помолвочное кольцо: с ним Елизавета не расставалась никогда, потому что оно напоминало ей счастливые дни, когда они с Филиппом признались друг другу в любви.
А трехслойное жемчужное ожерелье, без которого ее почти никогда не видели, Елизавета когда-то получила в подарок от своего деда, короля Георга V. Похожее ожерелье с бриллиантовой застежкой подарил королеве в 1953 году, в честь ее коронации, эмир Катара.
Яркие цвета
Елизавета II. Фото: Global Look Press
Наконец, последняя модная «фишка» королевы заключалась в ее любви к ярким, даже неоновым оттенкам в гардеробе. Эта любовь – не просто так: королева обязательно должна выделяться, быть заметной издали в любой толпе. Это, если хотите, важная часть королевского дресс-кода. Надо сказать, Елизавета даже в самых ярких нарядах умела выглядеть уместно и достойно: вероятно, чрезмерная яркость цветов уравновешивалась максимально простым покроем пальто, платьев и костюмов. И, конечно, к каждому наряду у Елизаветы находилась шляпка, точно соответствующая по цвету.
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Четыре «нет» королевского гардероба
Королева никогда не носила черных нарядов (за исключением траурных церемоний), высоких шпилек (только средний каблук!), глубокого декольте и юбок длиной выше колена.