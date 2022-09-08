Как будут хоронить королеву Елизавету II

В четверг, 8 сентября, в Великобритании скончалась королева Елизавета II. Главе правящей династии было 96 лет.

В Британии объявлен национальный траур, он продлится 10 дней - до похорон монарха. Процесс организации похорон королевы в Великобритании называют «Лондонский мост».

Согласно плану, на следующий день после смерти королевы в 10 утра члены официального органа, в который входят высокопоставленные правительственные деятели и члены тайного совета, провозгласят Чарльза новым королем.

На третий день гроб с телом Елизаветы привезут в Лондон, где начнутся репетиции похорон. С пятого по девятый день шествие пройдет между Букингемским дворцом и Зданием парламента, а служба состоится в Вестминстерском зале.

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После этого королева будет находиться в покое в течение трех дней, и представителям общественности можно будет увидеть ее гроб.