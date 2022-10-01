Даже голос, как у мамы: сын Жанны Фриске поделился домашним видео, сыграв на гитаре

Жанна Фриске была одной из самых популярных экс-солисток группы «Блестящие». Она смогла построить успешную карьеру. Однако певица умерла в 40 лет. У нее остался сын Платон, который уже семь лет находится под присмотром папы Дмитрия Шепелева. А вот с бабушкой и дедушкой он не сидится, тек как отец не позволяет.
Раньше Шепелев скрывал наследника. Однако теперь он все чаще делится снимками с ним. У Дмитрия также растет сын Тихон, которого ему подарила супруга Екатерина Тулупова. Он старается во всем поддерживать наследников. Старший сын занимается музыкой. Он уже давно играет на электрогитаре. А недавно Платон стал вести свои соцсети.
На этот раз мальчик снял домашнее видео, на котором предстал с электрогитаре. Он сыграл для своих подписчиков и впервые сам сказал на камеру несколько слов. Сын Жанны предстал в джинсовом тотал луке.
«Всем привет, я решил снять новое видео. Спасибо за ваши комменты и лайки. Я вам благодарен! Спасибо, пока», – сказал Платон.
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Поклонники поразились тому, каким талантливым растет Платон. Многие отметили, что он не только внешне похож на свою маму, но и даже унаследовал ее голос.
«Класс! А Nirvana будет?», «Талантливый сын, талантливых родителей», «России так мало сейчас рока, особенно радует такой выбор ребенка», «Ой, как похож на маму», «Хорошенький», «Какой голос у него! Прям, как у Жанны! И вежливый пацан растет», — стали писать подписчики.