Даже голос, как у мамы: сын Жанны Фриске поделился домашним видео, сыграв на гитаре

На этот раз мальчик снял домашнее видео, на котором предстал с электрогитаре. Он сыграл для своих подписчиков и впервые сам сказал на камеру несколько слов. Сын Жанны предстал в джинсовом тотал луке.

«Всем привет, я решил снять новое видео. Спасибо за ваши комменты и лайки. Я вам благодарен! Спасибо, пока», – сказал Платон.

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