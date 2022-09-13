Маленький акробат: Шепелев запечатлел годовалого сына от Тулуповой на прогулке в пуховом комбинезоне

Если раньше Шепелев скрывал лицо сына, то теперь даже разрешил ему засвети свои аккаунты в соцсетях. Отметим, что телеведущей спустя два года после смерти Жанны обрел новую любовь. Он состоит в браке с Екатериной Тулуповой, которая в прошлом году родила сына Тихона. Она также растит дочку Ладу от прошлых отношений.

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