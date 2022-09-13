Маленький акробат: Шепелев запечатлел годовалого сына от Тулуповой на прогулке в пуховом комбинезоне

Дмитрий Шепелев уже давно работает на телевидении. Он успел стать ведущим ток-шоу «На самом деле», но потом покинул проект. В последние два года он вел шоу «Ты как я» и «Шоу большой страны». Многие следят за жизнью телеведущего, так как он был в отношениях с Жанной Фриске. После смерти певицы он сам воспитывает сына Платона.
Если раньше Шепелев скрывал лицо сына, то теперь даже разрешил ему засвети свои аккаунты в соцсетях. Отметим, что телеведущей спустя два года после смерти Жанны обрел новую любовь. Он состоит в браке с Екатериной Тулуповой, которая в прошлом году родила сына Тихона. Она также растит дочку Ладу от прошлых отношений.
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На этот раз Шепелев поделился трогательным видео. Он заснял младшего сына во время прогулки. Тихон предстала в принтованном пуховом комбинезоне. Он захотел взобраться на бетонную клумбу. Лицо наследника телеведущий не показал.
«Тем временем, это я, мечтающий оказаться на чемпионате по теннису. Не зовут. Ну правильно, со стариками же веселее, правильно?» – поделился Дмитрий мыслями.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что малыш подрос. Другие посчитали, что он растет спортивным, как отец и даже может стать акробатом.