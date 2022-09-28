Даже бабочки в волосах: Бузова в воздушном платье принцессы с рукавами-фонариками отметилась на шоу «Фактор.BY»

28 сентября Ольга вышла в студию в кукольном платье с рукавами-фонариками. Воздушный наряд мятного цвета позволил подчеркнуть стройные ноги. Телеведущая также надела мюли и прозрачные перчатки. Ей сделали прическу с кудрями, а украшением стали заколки с бабочками. Бузова устроила дефиле перед камерой.

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