Даже бабочки в волосах: Бузова в воздушном платье принцессы с рукавами-фонариками отметилась на шоу «Фактор.BY»

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она не скрывает, что постоянно оказывается в центре внимания. Артистка частая гостья на передачах на ТВ, а также снимается в новых проектах. Лишь в личной жизни пока она не обрела счастье. В свои 36 лет Ольга старается следить за фигурой, экспериментирует в образами.
На этот раз Ольга отправилась в Минск. Перед поездкой она повидалась с мамой, а также с бабушкой и двоюродной сестрой. Телеведущая теперь находится на съемках «Фактор.BY». Она снова стала членом жюри и активно делится кадрами с кастингов. Бузова хвастается образами, которые для нее подбирают стилисты.
28 сентября Ольга вышла в студию в кукольном платье с рукавами-фонариками. Воздушный наряд мятного цвета позволил подчеркнуть стройные ноги. Телеведущая также надела мюли и прозрачные перчатки. Ей сделали прическу с кудрями, а украшением стали заколки с бабочками. Бузова устроила дефиле перед камерой.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что такие образы очень ей идут. «Ой, какая красота», «Сколько нежности», «Оля, вот это твой стиль! Принцесса», «Словно уже Новый год», «Ну это прям вау! Хорошенькая», «Такая куколка», «Любуюсь! Какое платье! Какова красота», — стали писать подписчики.