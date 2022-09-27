«Драников не хватает!»: Ольга Бузова в лосинах и косухе оверсайз показала свою гримерку на шоу «Фактор.BY»

Ольга Бузова в свои 36 лет богатая и знаменитая, но звезда мечтает о семье. Певица старается совершенствоваться и следит за внешностью.
Не так давно Ольга увидеть с мамой в Санкт-Петербурге. Также она повидалась с родными своего отца. Артистка не скрывает, что мечтает стать мамой. Она отметила, что у нее хорошие гены, когда увидела родню. А на днях телеведущая приехала в Минск, где снова участвует в съемках шоу «Фактор.BY» в качестве члена жюри.
Обычно Бузова хвастается нарядами, но пока идут кастинги, телеведущая едва находит силы на то, чтобы добраться до гостиницы. На этот раз она похвасталась тем, что первая приехала на работу. Артистка облачилась в черные лосины, красную клетчатую рубашку и косуху оверсайз.
Ей сделали кудри и яркий макияж с акцентом на глаза. Ольга провела экскурсию по гримерке. Она проболталась, что снова балует себя едой, хотя еще недавно следила за питанием.
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«Сегодня будет третий день кастинга. Прихожу домой и валюсь с ног, потому что сидим в студии, в которой достаточно жарко от софитов. Отдаю эмоции, себя. Я до сих пор не выспалась. Пунктуальность — вежливость королев. В студии жарко, а тут холодно. А вот здесь мы вкусно едим! Все, ждем драников! Не хватает драников! Закажем?» — спросила звезда.