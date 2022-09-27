«Драников не хватает!»: Ольга Бузова в лосинах и косухе оверсайз показала свою гримерку на шоу «Фактор.BY»

Обычно Бузова хвастается нарядами, но пока идут кастинги, телеведущая едва находит силы на то, чтобы добраться до гостиницы. На этот раз она похвасталась тем, что первая приехала на работу. Артистка облачилась в черные лосины, красную клетчатую рубашку и косуху оверсайз.

Ей сделали кудри и яркий макияж с акцентом на глаза. Ольга провела экскурсию по гримерке. Она проболталась, что снова балует себя едой, хотя еще недавно следила за питанием.

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