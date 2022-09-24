«Какие у нас гены крутые»: Бузова в косухе предстала со своей бабушкой, младшим братом и сестрой

Ольга Бузова за последние 20 лет стала одной из самых известных персон в стране. Она ведет несколько передач, а также зачастую дает концерты. Артистка не скрывает, что смогла разбогатеть. Она недавно намекнула, что купила дом в Сочи. Также телеведущая завершает ремонт в квартире, которую приобрела в Москве.
На этот раз Ольга несколько дней провела в Санкт-Петербурге. Еще на днях она наслаждалась балетом в Большом театре, а потом повидалась со своей мамой. Телеведущая не скрывает, что любит проводить время с родными, но ей удается это делать часто. 24 сентября она решила повидаться с бабушкой по линии отца.
Отметим, что Бузова поддерживает связь с отцом. Однако она впервые показала свою сестру, а также двоюродного брата и двоюродную сестру. Телеведущая была в лосинах и косухе оверсайз. От макияжа она отказалась. Ольга сначала показала свою моложавую бабушку, а потом покрасовалась с другими родственниками.
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«Какие у нас гены крутые! Представляете, какие у меня будут дети! Это бабушка по папиной линии! Света – папина родная сестра, и это их с мужем дети. Мои двоюродные сестра и брат», – пояснила звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга без макияжа. Также многие отметили, что у нее красивая бабушка.
Ольга Бузова с бабушкой Светланой. Фото: соцсети звезды