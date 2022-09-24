«Какие у нас гены крутые»: Бузова в косухе предстала со своей бабушкой, младшим братом и сестрой

Отметим, что Бузова поддерживает связь с отцом. Однако она впервые показала свою сестру, а также двоюродного брата и двоюродную сестру. Телеведущая была в лосинах и косухе оверсайз. От макияжа она отказалась. Ольга сначала показала свою моложавую бабушку, а потом покрасовалась с другими родственниками.

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