«Буду искать твой лукавый глаз на небе»: Киркоров рассказал, как Моисеев помог ему в начале карьеры

27 сентября не стало Бориса Моисеева. Его тело нашла в квартире домработница и вызвала скорую помощь, но врачи уже не могли его спасти. Артисту было 68 лет. Арт-директор Сергей Горох признался, что не так давно певец пережил третий инсульт. Многие друзья и коллеги уже выразили соболезнования родным звезды.
Не может поверить в случившееся Лолита Милявская, которой довелось с ним работать. Также поражена Лайма Вайкуле, которая назвала случившееся потерей друга. Не стала молчать и Алла Пугачева, которая была с ним особенно близка. Певица присылала Моисееву корзинки с его любимой едой и навещала. В прошлом году артист даже побывал на юбилее Кристины Орбакайте.
Филипп Киркоров опубликовал клип, который срежиссировал в свое время Моисеев. Он вспомнил, как коллега ему помогал в начале карьеры. В итоге они стали друзьями.
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«Дорогой, Боря, благодарю, что первая моя видеоработа была под твоим чутким руководством. Мой дебют «Кармен» на советском телевидении, ставший моим первым хитом вышел в эфире «Утренней почты».
7 августа 1988 года. Именно Борис Моисеев выступил режиссером-постановщиком клипа, который снимали на Арбате вместе с трио "Экспрессия".
Боря, спасибо, что поверил в меня тогда и потратил столько своего драгоценного времени на меня. Это всегда будет жить в моей памяти. Также как и наша дружба, длиною почти в 40 лет. Спасибо тебе! Покойся с миром, мой друг.
«Где же ты где, звездочка алая?..» кому ты там сияешь на небе? Буду искать твой лукавый глаз на небе», – написал король отечественной эстрады.