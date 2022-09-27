«Буду искать твой лукавый глаз на небе»: Киркоров рассказал, как Моисеев помог ему в начале карьеры

Филипп Киркоров опубликовал клип, который срежиссировал в свое время Моисеев. Он вспомнил, как коллега ему помогал в начале карьеры. В итоге они стали друзьями.

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