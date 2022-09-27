«Боря… Прости»: Лолита тяжело переживает смерть Моисеева

Борис Моисеев является одним из самых известных артистов в России. Однако в последние годы он практически не появлялся на публике. Изредка его можно было увидеть на праздниках у Аллы Пугачевой. После того, как он пережил два инсульта, певец жил уединенно. 27 сентября стало известно, что он умер.
По словам его арт-директора Сергея Гороха, его в квартире обнаружила домработница. Врачи уже ничем не могли помочь Моисееву. Также выяснилось, что незадолго до этого он пережил третий инсульт.
Многие друзья и коллеги не могут поверить в случившееся. Лера Кудрявцева призналась, что не успела передать ему ключи от квартиры в Болгарии, которые он ей одолжил летом.
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Была близка с ним и Лолита Милявская. Она выложила видео с выступлением, на котором пела в дуэте с Моисеевым. Она едва смогла найти силы и подобрать слова, потеряв друга.
«Боря… Прости… Лети.. Смейся… Не плачь.. Люблю…» — написала певица.
Напомним, что артист так и не завел семью. Он провел последние дни жизни в одиночестве. Пока дата и место похорон не сообщаются.