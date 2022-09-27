«Боря… Прости»: Лолита тяжело переживает смерть Моисеева

По словам его арт-директора Сергея Гороха, его в квартире обнаружила домработница. Врачи уже ничем не могли помочь Моисееву. Также выяснилось, что незадолго до этого он пережил третий инсульт.

Многие друзья и коллеги не могут поверить в случившееся. Лера Кудрявцева призналась, что не успела передать ему ключи от квартиры в Болгарии, которые он ей одолжил летом.

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