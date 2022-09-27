«Хороню тебя в своем сердце»: Алла Пугачева прервала молчание, почтив память Бориса Моисеева

Многие друзья и коллеги поражены тем, что случилось. Лера Кудрявцева сожалеет, что не успела с ним повидаться и передать ключи от квартиры в Болгарии, которые он ей давал. Филипп Киркоров вспомнил, как именно Моисеев поддержал его в начале карьеры. Не смогла промолчать и Алла Пугачева, которая работала и дружила с артистом.

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