«Хороню тебя в своем сердце»: Алла Пугачева прервала молчание, почтив память Бориса Моисеева

Борис Моисеев крайне редко появлялся на публике в последние годы. Он предпочитал не выходить в свет, когда пережил два инсульта. Певец умер 27 сентября в 68 лет. Его тело обнаружила домработница. Врачи к тому моменту уже не могли спасти артиста. О случившемся рассказала арт-директор звезды Сергей Горох. Он также признался, что недавно Моисеев пережил третий инсульт.
Многие друзья и коллеги поражены тем, что случилось. Лера Кудрявцева сожалеет, что не успела с ним повидаться и передать ключи от квартиры в Болгарии, которые он ей давал. Филипп Киркоров вспомнил, как именно Моисеев поддержал его в начале карьеры. Не смогла промолчать и Алла Пугачева, которая работала и дружила с артистом.
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«Любимый мой Бориска! Преданный друзьям и сцене человечище. Хороню тебя в своем сердце. Прости и прощай», — написала она.
Напомним, что Борис Михайлович начинал карьеру как танцор и стал популярным, выступая в шоу Пугачевой. Ранее Горох признавался, что именно она не забывала про друга, присылала каждый месяц ему корзинки с любимой едой и навещала, когда оказывалась в Москве.
Алла Пугачева и Борис Моисеев. Фото: соцсети звезды