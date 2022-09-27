Стала известна причина смерти Моисеева: разбил третий инсульт

Борис Моисеев был одним из самых известных артистов в России. Он пел в дуэте с Людмилой Гурченко, а также с другими именитыми персонами.

Однако последние годы после двух перенесенных инсультов певец редко появлялся на публике, предпочитая вести уединенный образ жизни. 27 сентября стало известно, что он умер.