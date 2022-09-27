Стала известна причина смерти Моисеева: разбил третий инсульт

Борис Моисеев был одним из самых известных артистов в России. Он пел в дуэте с Людмилой Гурченко, а также с другими именитыми персонами.
Однако последние годы после двух перенесенных инсультов певец редко появлялся на публике, предпочитая вести уединенный образ жизни. 27 сентября стало известно, что он умер.
О смерти певца сообщил его директор Сергей Горох. Оказалось, что у Моисеева случился третий инсульт.
Борис Михайлович скончался, брошенный всеми. Судя по всему, тело обнаружила домработница.
«Это произошло в два часа дня в его собственной квартире», — пояснил арт-директор вокалиста.
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По некоторым данным, о смерти звезды умалчивали три часа. Очередной третий по счету инсульт Моисеев пережил незадолго до смерти, пишет «Комсомольская правда».
Пока информация о дате и времени похорон не сообщается. Напомним, что у артиста не было жены и детей. Однако у него остались два старших брата — Анатолий и Маркс Толкачи.