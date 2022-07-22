«Было 200 тысяч евро, осталось 6»: отец Фриске намерен судиться с Шепелевым из-за денег сына Жанны

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов опять намерен пойти в суд, чтобы привлечь к ответственности Дмитрия Шепелева. Родитель певицы уверен, что телеведущий незаконно вывел средства, которые оставила его дочь сыну Платону.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Было 200 тысяч евро, а осталось 6 тысяч. Я думаю, это он забрал», — сказал Копылов про Шепелева.

Папа Жанны Фриске полагает, что сделать это больше некому. И, вероятнее всего, средства были проведены через опекунство. По словам Копылова, Шепелев якобы мог снять деньги и здесь, и в Америке. Если этот факт подтвердится, то ведущий может получить срок по статье «мошенничество», считает отец певицы.

Источник: woman.ru.