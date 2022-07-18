«Двое старших детей разъехались по лагерям»: Шепелев предстал на прогулке с подросшим сыном от Тулуповой

Дмитрий Шепелев в молодости работал диджеем, но потом стал телеведущим. Многие также знают его как гражданского мужа Жанны Фриске, которая умерла в 2015 году.
Он воспитывает сына Платона, которого родила певица. До недавнего времени экс-ведущий шоу «На самом деле» скрывал лицо мальчика.
Сам Дмитрий обрел счастье. Он женился на дизайнере интерьеров Екатериной Тулуповой. У его избранницы есть дочка Лада, которая является ровеснице Платона. А в марте прошлого года возлюбленная подарила телеведущему сына, которого пара назвала Тихон.
На этот раз Шепелев уехал с женой отдыхать на море. Как оказалось, старших детей они отдали в лагерь. 18 июля телеведущий вышел на прогулку с младшим сыном.
Они вместе прошлись по улочкам. С ними были домашние питомцы. В какой-то момент Дмитрий заметил, что его окружили дети. Он решил опубликовать трогательные кадры.
Дмитрий Шепелев с сыном Тихоном. Фото: соцсети звезды
«Когда двое старших детей разъехались по лагерям, оказалось, что высвободилось столько времени и сил, что один малыш и две собаки кажутся совсем легкой задачей.
Листайте карусель до конца. Там на последней фотке «Новые каникулы Бонифация». Помните сцену, где вокруг льва собрались дети? Бонифаций сегодня - это я», – рассказал он.
Поклонники ранее заметили, что младший сын телеведущего очень похож с его наследником от Жанны.
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На этот раз фанаты отметили, что Шепелев хороший папа. Многие осыпали его комплиментами. «Какие крутые фото», «Вы очень хороший папа», «Мальчик такой светлый, солнышко», «Ну что за прелесть», — стали писать подписчики.
Дмитрий Шепелев с сыном Тихоном. Фото: соцсети звезды