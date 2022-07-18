«Двое старших детей разъехались по лагерям»: Шепелев предстал на прогулке с подросшим сыном от Тулуповой

Дмитрий Шепелев в молодости работал диджеем, но потом стал телеведущим. Многие также знают его как гражданского мужа Жанны Фриске, которая умерла в 2015 году.

Он воспитывает сына Платона, которого родила певица. До недавнего времени экс-ведущий шоу «На самом деле» скрывал лицо мальчика.