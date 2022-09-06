Аня оделась в одном стиле с братом: сын и дочка Сергея Лазарев повеселились в парке развлечений

Сергей Лазарев является известным исполнителем. Он уже больше 20 лет вступает на сцене. Артист также ведет несколько передач на телевидении.

Примечательно, что он старается скрывать личную жизнь. После расставания с Лерой Кудрявцевой певец хранил молчание, а потом выяснилось, что он стал отцом.