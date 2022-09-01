«Ну что за кривляка»: Лазарев поделился редкими семейными фото с дочкой и сыном, который растет копией отца

Этим летом Лазарев много путешествовал. Он даже впервые отдохнул на Мальдивах. Однако к 1 сентября певец был уже в Москве. Недавно он повидался с подругой Лерой Кудрявцевой.

А вот на школьную линейку артист отправился со своей мамой и племянницей. Проводить брата в третий класс пришла и его маленькая сестра Анна.