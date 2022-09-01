«Ну что за кривляка»: Лазарев поделился редкими семейными фото с дочкой и сыном, который растет копией отца

Сергей Лазарев прославился почти 20 лет назад. Он выступал в группе с Владом Топаловым, но потом предпочел строить сольную карьеру. Дважды певец ездил на «Евровидение» и завоевал много престижных наград. Но своим главным достижением он считает детей. Суррогатная мать родила для него сына Никиту и дочку Анну.
Этим летом Лазарев много путешествовал. Он даже впервые отдохнул на Мальдивах. Однако к 1 сентября певец был уже в Москве. Недавно он повидался с подругой Лерой Кудрявцевой.
А вот на школьную линейку артист отправился со своей мамой и племянницей. Проводить брата в третий класс пришла и его маленькая сестра Анна.
Сам Сережка была в толстовке и кремовой куртке-пиджаке с клетчатыми брюками. Маленький ученик позировал в костюме с букетом. Когда Никита оказался среди одноклассников, то стал кривляться и высовывать язык. Певец признался, что в его возрасте делал так же. Но уже спустя пять минут мальчик погрустнел.
Никита Лазарев. Фото: соцсети звезды
Мама артиста была в полосатом платье макси и куртке. А вот маленькая Анна в серой косухе и джинсах дополнила наряд белыми ботинками, как у брата. Лазарев продемонстрировал семейную идиллию.
«Второклашка Никита Лазарев! Довольный сын и довольный папа!! Провожаем все Никиту во второй класс!» — заявил певец. «Довольный. Соскучился по школе. Папин сын! Гены! Ну что за кривляка?» — добавил он.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Сергей Лазарев с семьей. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие похвалили Сергея за то, что он столько заботы и внимания уделяет наследникам. «Какие все красавцы», «Ого, вот это у вас поддержка», «Такие классные», «Никита милый», «Копия папы, озорник», — стали писать подписчики.