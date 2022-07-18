«Артистка растет»: Лазарев запечатлел сына с новой прической и подросшую дочку, читающую стих

Сергей Лазарев уже много лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Он завоевал большое количество наград. Артист выступал на «Евровидении» и не раз становился лауреатом премий.
Лишь о личной жизни он умалчивает. Однако певец уже не скрывает, что воспитывает двоих детей, которых родила суррогатная мать.
Лазарев растит сына Никиту, который недавно окончил первый класс. Мальчик уже поет и даже выступал с папой на одной сцене. Также ему нравится танцевать и играть в футбол.
А вот дочка артиста Анна только в прошлом году отметила трехлетие. По словам Сергея, малышка очень быстро развивается и уже демонстрирует творческие наклонности.
На этот раз певец заснял, как дочка читает наизусть стих про Муху-Цокотуху. Анна все делала с выражением. Она была облачена в розовую футболку с единорогами. Волосы девочки были убраны в хвост.
«Анюта! Научили учить «Муху-Цокотуху»! Артистка растет», — похвастался Лазарев.
Также он запечатлелся с подросшим сыном, который сменил прическу. Теперь у Никиты короткая стрижка. К слову, сам артист не раз экспериментировал с имиджем. В молодости он предпочитал носить длинные пряди.
Поклонники восхитились нежными кадрами. Многие отметили, дети Сергея очень похожи на своего отца. Голубые глаза малышей покорили пользователей Сети.
Сергей Лазарев с сыном. Фото: соцсети звезды