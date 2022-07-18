«Артистка растет»: Лазарев запечатлел сына с новой прической и подросшую дочку, читающую стих

Сергей Лазарев уже много лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Он завоевал большое количество наград. Артист выступал на «Евровидении» и не раз становился лауреатом премий.

Лишь о личной жизни он умалчивает. Однако певец уже не скрывает, что воспитывает двоих детей, которых родила суррогатная мать.