Элегантно скрыла изъяны: 51-летняя Кудрявцева в платье-рубашке цвета Барби отметилась на съемках

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих в России. Из года в год она веде «Новую волну» и «Песню года». Лера не раз признавалась, что возраст сказывается на ее внешности.

Однако поклонники не перестают восхищаться тем, как в 51 год молодо выглядит звезда. Также она не боится экспериментировать с образами.