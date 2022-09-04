Элегантно скрыла изъяны: 51-летняя Кудрявцева в платье-рубашке цвета Барби отметилась на съемках

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих в России. Из года в год она веде «Новую волну» и «Песню года». Лера не раз признавалась, что возраст сказывается на ее внешности.
Однако поклонники не перестают восхищаться тем, как в 51 год молодо выглядит звезда. Также она не боится экспериментировать с образами.
Для появления на публике в рамках мероприятий Лера выбирает наряды в лаконичном стиле. Недавно она вела концерт в черном платье в пол. А также телеведущая на днях отвела четырехлетнюю дочку Марию в садик. Для такого случая она выбрала целомудренный лук с юбкой миди и тренчем песочного цвета.
На съемках для Кудрявцевой образы подбирают стилисты. На этот раз телеведущая покрасовалась в платье-рубашке цвета Барби. Благодаря поясу она сделала акцент на талии. Блондинка решила не менять прическу и сделать лук завершенным, выбрав макияж в нежно-розовых тонах. Она щегольнула на съемках шоу «Звезды сошлись». Наряд скрыл изъяны фигуры.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Лера. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая вы красивая», «Розовый ваш цвет», «Просто идеальный наряд», «Это идеальный образ для офиса! Вы кладезь для стилиста», «Ох, как вы смотритесь в таких нарядах! Сразу свежее», — стали писать подписчики.