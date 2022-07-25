«Андрея не хватает»: угодившая в секту Малькова надеется на возвращение старшего сына

В апреле прошлого года старший сын Романа и Светланы Мальковых — Андрей — решил переехать из Словении в Москву. Теперь 17-летний юноша живет с отцом и Анастасией Макеевой. Актриса быстро нашла общий язык с ним. А вот с родной мамой Андрей общаться не хочет. О чем не раз заявлял в своих соцсетях.
Светлана Малькова с детьми перебралась в США из Словении. Фото: соцсети
Тем временем Светлана Малькова надеется, что сын приедет. Правда, теперь уже не в Словению, а в США. В марте этого года многодетная мама перебралась в Сиэтл, где живет на ферме и занимается активной пропагандой в соцсетях известной в определенных кругах секты.
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Накануне Малькова опубликовала в своем аккаунте совместное фото с детьми и дала понять на то, что надеется на возвращение старшего сына.
«Андрея не хватает. Но мы ждем», — написала она.