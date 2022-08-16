На английском уже говорит: Лиза Галкина залилась хохотом на качелях, подслушав своего отца

Максим Галкин является юмористом и ему удалось стать успешным. Он уже много лет вступает на сцене. Также артист гордится своей семьей. Он счастлив в браке с Аллой Пугачевой.

У пары растут двойняшки: Лиза и Гарри. Уже скоро малышам исполнится по девять лет. Этим летом родители решили устроить для них путешествие.