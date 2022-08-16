На английском уже говорит: Лиза Галкина залилась хохотом на качелях, подслушав своего отца

Максим Галкин является юмористом и ему удалось стать успешным. Он уже много лет вступает на сцене. Также артист гордится своей семьей. Он счастлив в браке с Аллой Пугачевой.
У пары растут двойняшки: Лиза и Гарри. Уже скоро малышам исполнится по девять лет. Этим летом родители решили устроить для них путешествие.
Вот уже больше месяца Галкин и Пугачева отдыхают в Юрмале. Порой юморист ездит на гастроли. Однако на вилле его всегда ждут дети.
Примечательно, что на днях артист показал, как двойняшки веселятся. Они также уже готовятся к школе, поэтому много читают. А на этот раз Максим застал дочку на качелях во дворе.
Лиза заявила, что сочинила песенку и спела для папы. Она завершила свою речь на английском языке. Девочка напомнила, что папа скоро поедет в Лондон. Она посчитала, что ему нужно готовится к выступлению. Галкин стал снимать видео и пригласил поклонников на свой концерт. А когда он тоже упомянул английские слова, то его наследница залилась хохотом.
«Что ты ржешь?» – спросил Максим.
«Мне смешно», – пояснила девочка.
Поклонники восхитились дочкой Примадонны. Многие отметили, что Лиза выросла. «Как выросла Лиза», «Прекрасная девочка», «Обожаю малышку эту», «Говорит на английском языке шикарно», «Солнечный малыш», «Она так звонко смеется», «Артистка растет», «Такая талантливая Лизка», — стали писать подписчики.