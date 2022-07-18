Агата Муцениеце в стильном костюме цвета капучино с шортами-бермудами похвасталась лифтолуком

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она снялась в разных картинах, в том числе в сериале «Закрытая школа» и фильме «Тобол».
Примечательно, что актриса в свои 33 года уже стала мамой двоих детей: Мии и Тимофея. Почти 10 лет она была в браке с Павлом Прилучным, но они развелись. Однако этот шаг подтолкнул звезду и к другим переменам в жизни.
За последний год Агата смогла не только похудеть, но и снялась в новых проектах. Она также купила дом для себя и детей. Поклонники заметили, что актриса даже одеваться стала более женственно. Многие осыпали комплиментами экс-жену Прилучного, когда она поделилась новым фото.
Муцениеце облачилась в костюм цвета капучино. Шорты-бермуды подчеркнули ее стройные ноги. Она также решила надеть новые кроссовки с белой подошвой.
А вот от макияжа артистка отказалась. Она предпочитает демонстрировать естественную красоту, когда находится не на работе и не на красной дорожке.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
«Какая стильная», — отметила сама Агата.
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Поклонники осыпали ее комплиментами. «Ого, какие ножки», «Вы очень похудели», «Ну очень классная», «Костюм вам безумно идет», «Такие точеные ножки», «Вы очень милая, даже без макияжа, вау», «Восторг», — стали писать подписчики.