Агата Муцениеце в стильном костюме цвета капучино с шортами-бермудами похвасталась лифтолуком

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она снялась в разных картинах, в том числе в сериале «Закрытая школа» и фильме «Тобол».

Примечательно, что актриса в свои 33 года уже стала мамой двоих детей: Мии и Тимофея. Почти 10 лет она была в браке с Павлом Прилучным, но они развелись. Однако этот шаг подтолкнул звезду и к другим переменам в жизни.