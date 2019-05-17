Ксения Бородина слегла с температурой в самый неподходящий момент

Ксения Бородина вот уже больше 15 лет ведет шоу «Дом-2». Зрители не представляют этот проект без справедливой и всегда поднимающей острые темы телеведущей. Уже не первый год она совмещает карьеру и материнство. Успевает телеведущая и отдыхать. Минувшие выходные звезда провела время со своим мужем Курбаном Омаровым в Санкт-Петербурге. Они много гуляли и даже забирались на крыши старинных зданий.

Похоже, что Бородина была слишком легко одета, наслаждаясь красотами культурной столицы, поэтому по возращении домой заболела. В соцсети Ксения пожаловалась, что не смогла найти сил, чтобы отправиться на работу. Похоже, что очередное собрание на лобном месте пройдет без Ксении.

«Вот почему, когда хорошая погода, когда у тебя новая машина и куча дел, то все твои планы рушатся, потому что 38. Хотела сегодня собраться с силами и выйти на работу, но сил вообще нет. Хочется лежать и смотреть сериалы», — поделилась девушка.

Поклонники попросили телеведущую поберечь себя. Они стали советовать ей сериалы, которые она может посмотреть.

Напомним, недавно Ксения приобрела новый автомобиль. Она уже давно испытывает особую любовь к «Геликам». Буквально в прошлом году телеведущая приобрела себе черный «Мерседес». На этом она останавливаться не стала и пару недель назад похвасталась белым авто любимой марки за 13 миллионов рублей.