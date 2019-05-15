Ксения Бородина вернулась из Санкт-Петербурга разочарованной

На днях Ксения Бородина побывала в Санкт-Петербурге в компании своего супруга Курбана Омарова. Ведущая «Дома-2» с удовольствием делилась с подписчиками в соцсети Instagram живописными фотографиями из северной столицы. С Омаровым они даже забрались на одну из знаменитых питерских крыш.

Однако Бородина также рассказала поклонникам о своем разочаровании во время поездки в Санкт-Петербург. Телеведущую встревожило состояние некоторых домов в самом центре северной столицы. Ксения расстроилась, что их совсем не ремонтируют, в итоге исторические здания разрушаются.

«Так жалко, пропадает такая история((( обидно очень((( некоторые дома, как-будто после пожара ( подъезды с такой красивой лепниной , все грязные и вонючие((( это просто несправедливо((», – возмутилась Бородина на своей странице в Instagram.

Ведущая с грустью отметила, что ей хочется плакать от того, в каком состоянии сейчас находится исторический центр Питера, и поставила в пример Москву, которая, по словам Бородиной, в последние годы сильно преобразилась.

Подписчики поддержали телеведущую, а многие также посоветовали ей проехаться по другим российским городам, чтобы оценить ситуацию там.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Ксения Бородина похвасталась новым автомобилем за 13 миллионов рублей. Это уже вторая машина телеведущей за год.