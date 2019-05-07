Вторая машина за год: Бородина похвасталась новым авто за 13 миллионов рублей

Ксения Бородина ведет шоу «Дом-2» с самого старта проекта. Девушка получает за это немаленькие гонорары. К тому же, став популярной, телеведущей активно зарабатывает на рекламе в соцсетях. Уже три года она состоит в браке с бизнесменом Курбаном Омаровым. Супруги воспитывают детей и ни в чем себе не отказывают.

Бородина покупает себе и детям брендовые вещи. Она любит отдыхать с семьей на лучших курортах. Так, недавно семейство вернулось из Дубая, где они отдыхали в пятизвездочном отеле.

Преданные поклонники девушки знают, что она любит автомобили класса люкс. Не раз Ксению спрашивали, какую машину она купила бы. В прошлом году она купила «Гелик» и разъезжала на нем, чувствуя себя королевой дорог. А на днях Бородина призналась, что купила новую машину. Она показала подписчикам фото белоснежного «Гелентвагена» нового поколения. Девушка не стала скрывать, что белоснежные авто ее давняя страсть. О стоимости нового железного коня она умолчала, но известно, что стартовая цена такой машины составляет 13 миллионов рублей.

Поклонников интересует, как на покупку жены отреагировал Курбан, но пока это остается тайной. Ранее Бородина признавалась, что у них общий бюджет, но они не лезут в финансовые траты друг друга. По словам ведущей, она даже не знает размеров дохода супруга.