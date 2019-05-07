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Вторая машина за год: Бородина похвасталась новым авто за 13 миллионов рублей

Автомобили класса люкс давно полюбились ведущей «Дома-2».

Вторая машина за год: Бородина похвасталась новым авто за 13 миллионов рублей
Ксения Бородина. фото: instagram.com/borodylia/

Ксения Бородина ведет шоу «Дом-2» с самого старта проекта. Девушка получает за это немаленькие гонорары. К тому же, став популярной, телеведущей активно зарабатывает на рекламе в соцсетях. Уже три года она состоит в браке с бизнесменом Курбаном Омаровым. Супруги воспитывают детей и ни в чем себе не отказывают.

Бородина покупает себе и детям брендовые вещи. Она любит отдыхать с семьей на лучших курортах. Так, недавно семейство вернулось из Дубая, где они отдыхали в пятизвездочном отеле.

Преданные поклонники девушки знают, что она любит автомобили класса люкс. Не раз Ксению спрашивали, какую машину она купила бы. В прошлом году она купила «Гелик» и разъезжала на нем, чувствуя себя королевой дорог. А на днях Бородина призналась, что купила новую машину. Она показала подписчикам фото белоснежного «Гелентвагена» нового поколения. Девушка не стала скрывать, что белоснежные авто ее давняя страсть. О стоимости нового железного коня она умолчала, но известно, что стартовая цена такой машины составляет 13 миллионов рублей.

машина Бородиной
фото: instagram.com/borodylia/

Поклонников интересует, как на покупку жены отреагировал Курбан, но пока это остается тайной. Ранее Бородина признавалась, что у них общий бюджет, но они не лезут в финансовые траты друг друга. По словам ведущей, она даже не знает размеров дохода супруга.

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Тэги:

Ксения Бородинасветская жизньшикарный автомобиль
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Вторая машина за год: Бородина похвасталась новым авто за 13 миллионов рублей
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