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Бородина об отношениях с мужем: «Курбан за меня всех порвет»

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина не скрывает, что ее мужчина всегда готов за нее заступиться.

Бородина об отношениях с мужем: «Курбан за меня всех порвет»
Ксения Бородина с мужем Курбаном Омаровым (Фото: Globallookpress.com)

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина вместе с бизнесменом Курбаном Омаровым воспитывает общую дочь Теону. От предыдущих отношений у знаменитости растет старшая дочь – Маруся. А у ее супруга подрастает сын Омар. Ксения легко нашла общий язык с пасынком, а Курбан – с падчерицей. Отправляясь на отдых, супруги обычно берут детей, которые прекрасно ладят между собой.

Вместе с мужем Ксения успела на днях побывать в Санкт-Петербурге. В Instagram знаменитость опубликовала снимки, которые сделаны во время отдыха.

«Питер я люблю, но не чтобы жить, а чтобы гулять, жить я люблю в Москве. Но вот что я не могу понять, так это почему не реконструируют дома в Питере? Так жалко, пропадает такая история», – сетовала Бородина.

Ксения Бородина
Ксения Бородина считает своего супруга настоящим мужчиной (Фото: Instagram.com/borodylia)

Заговорила телеведущая и об отношениях со своим возлюбленным. Ксения не скрывает, что ее мужчина всегда готов заступиться нее.

«Курбан за меня всех порвет», – приводит «СтарХит» слова теледивы.

Бородина подметила, что среди ее поклонников есть люди, которые готовы обсуждать чужую личную жизнь, так как не имеют собственной. Телеведущая, как впрочем и ее муж, с юмором относится к слухам и домыслам. По словам Ксении, иногда она получает сообщения о том, что ее избранник якобы находится в компании других девушек. Хотя в этот самый момент Курбан дома – рядом с ней и детьми. И наоборот, ее супругу передают сведения о ее вымышленных романах. На подобные вещи Ксения научилась не обращать внимание.

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Тэги:

Ксения БородинаКурбан Омаров
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Бородина об отношениях с мужем: «Курбан за меня всех порвет»
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